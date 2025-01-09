Год защитника Отечества. Уралвагонзавод: «Броня крепка и танки наши быстры!»

Posted 9 января, 03:50
Published 9 января, 03:50
Modified 9 января, 07:23
Updated 9 января, 07:23
Слова песни о проходной, которая вывела в люди многие поколения россиян, в том числе уралвагонзаводцев, невольно зазвучали и в моей душе, когда я оказался на предзаводской площади. Вот она, Центральная проходная УВЗ, рядом, на постаменте, знаменитый танк Т-34, храм Дмитрия Донского, выставка вагонной продукции, музей бронетанковой техники. А в здании огромной проходной, построенной в 80-е годы в стиле неоклассицизма (до этого она была не такой красивой, деревянной), ещё и музей Уралвагонзавода, отметивший в конце 2024 года своё 55-летие.
Поток туристов в музей УВЗ, в чём убедился и автор этих строк, не иссякает. В нём сконцентрирована история предприятия с начала 30-х годов до дней сегодняшних. Многочисленные музейные экспонаты, фотографии подчёркивают, как тяжело, при низкой механизации работ, нехватке опыта шло строительство Уралвагонзавода. Сроки сдачи объекта «сверху» были указаны нереально короткие, а наказание — жестоким. Фактически за срыв сроков строительства во «врагах народа» оказалось руководство завода, в том числе Шалва Окуджава, отец прославленного барда, поэта, прозаика Булата Окуджавы, который сначала жил и учился на Вагонке. Во многих экспонатах, будь то импортная пишущая машинка, подаренная местной многотиражке Серго Орджоникидзе, или макета заводского гудка — яркая, по-своему интересная история УВЗ.
Вопреки трудностям, 11 октября 1936 года на УВЗ был выпущен первый вагон. Именно эта дата считается Днём рождения знаменитого предприятия, отмеченного в книге рекордов Гинесса. Тогда же УВЗ было присвоено имя Ф. Э. Дзержинского, а район переименовали в Дзержинский. Только за предвоенный период УВЗ изготовил более 55 тысяч вагонов. Но в начале Великой Отечественной войны на базе УВЗ и эвакуированных заводов был создан Уральский танковый завод № 183 имени Коминтерна.
За считанные месяцы производство перестроили на выпуск военной продукции. Впервые в мире на Уральском танковом заводе было создано поточно-конвейерное производство танков. Ни один танковый завод в мире не имел такой производительности! При этом многими экспертами танк Т-34 был признан лучшим средним танком в мире! А ещё в годы Великой Отечественной войны завод выпускал артпередки, авиабомбы, снаряды, направляющие для «Катюш», бронекорпуса самолётов Ил-2. Вклад Уральского танкового завода № 183 в Победу в Великой Отечественной войне огромен!
Но в музее рассказывают, конечно, не только о производстве, но и о его творцах, о людях, о слаженной работе завода от директора до рабочих. Вот шинель, многочисленные награды директора завода Юрия Максарёва. Ему, за выдающиеся заслуги в организации производства, конструирование и усовершенствование танков, было присвоено звание Героя Социалистического труда, в его честь названа одна из улиц Вагонки. Ещё одна улица названа в честь академика, учёного, Героя Социалистического труда Евгения Патона. Его заслуги оценили за внедрение автоматической сварки под флюсом специальных сталей, танков, бомб. Автоматы скоростной сварки, в частности, значительно снизили трудоёмкость, облегчили изготовление корпусов Т-34.
Экспонаты выставки рассказывают о единственной в стране женщине-кузнеце Ефимии Уздемир, которая на заводском 30-тонном молоте за смену изготовляла 5 тысяч деталей при плане в 600. И о том, как ещё совсем хрупкой девчонкой, во время летних каникул, пришла с одноклассницей в медницкий цех Татьяна Бревнова. Она возглавила бригаду, которая изготовляла медные трубки, которые можно сравнить с «кровеносными сосудами» для танков. Однажды, под Новый год, когда в Центральном клубе уже была установлена ёлка, её бригаду попросили остаться: очень нужны были медные трубки для танков, которые отправляли на фронт. Девчонки остались и выполнили задание более чем на 1200 процентов! И таких фронтовых бригад, имеющих высокое звание «гвардейской», на Уральском танковом заводе было 15. Трудовой героизм был массовым!
Работники завода не только по-гвардейски, ударно трудились. Они помогали ухаживать за ранеными в госпиталях, на свои сбережения покупали военную технику для фронта, активно участвовали в создании Уральского добровольческого танкового корпуса. И это при том, что сами жили бедно, голодали, мёрзли. Фотографии, воспоминания очевидцев, воссоздают картину жизни тех лет. Вот он, барак, с двумя печками в обоих концах. В особо холодные дни, как не топили эти две печи, замерзала, бывало, вода, оставленная в кружке…
Около шести тысяч работников Уральского танкового завода ушли на фронт, более половины из них не вернулись домой. Экспонаты музея рассказывают о подвиге уроженца Висима, заводчанине Сергее Коровине, который в конце войны закрыл своим телом амбразуру вражеского дота, повторил подвиг Александра Матросова. Именем Сергея Коровина названа улица на Вагонке, как, впрочем, и других фронтовиков: полного кавалера орденов Славы Василия Холкина, Героев Советского Союза Ивана Мотина и Николая Белявского.
После Великой Отечественной войны УВЗ перешёл на выпуск вагонной продукции. В 50-е годы, когда в стране стала бурно развиваться космическая отрасль, появилось новое подразделение — Уралкриомаш, где, в частности, стали выпускаться заправочные комплексы для ракет. Но танковое производство было сохранено. В музее УВЗ его эволюцию можно увидеть в макетах, а в музее бронетанковой техники — в натуру. Причём в некоторых танках ещё и побывать внутри, почувствовать себя танкистом.
О первых танках, которые появились ещё во время первой мировой войны, можно узнать из видеофильма, кадров сохранившейся кинохроники. Первые зарубежные танки, — медленные, неуклюжие монстры, конечно, у современных зрителей вызывают улыбку: так далеки они от совершенства. Появляются первые танки и в СССР. Они постепенно совершенствуются, проверяются во время боевых действий. Вот и в военных конфликтах с японцами в конце 30-х годов участвовали танки БТ-5 и БТ-7. У этих быстроходных танков, оправдывающих свои названия, выявились и недостатки, в частности, слишком тонкая броня защищала, в большей степени, от пуль, чем от снарядов.
Нужен был более мощный танк. Его, Т-34, начали перед Великой Отечественной войной, выпускать на Харьковском паровозостроительном заводе. К началу войны его выпустили немного: количество Т-34 не превышало пяти процентов всех танков СССР. Немногочисленные Т-34 с первых дней сражений били хвалёные немецкие танки. Иногда шли на таран: тогда немецкая броня трескалась, «как яичная скорлупа».
Понятно, что надо было наращивать выпуск таких танков. С эвакуацией Харьковского завода, на Уральском танковом заводе в кратчайшие сроки сумели наладить выпуск танков Т-34. Ежесуточно с танкового конвейера сходило до 25 танков, за годы войны произвели около 26 тысяч Т-34. Танк совершенствовался, с появлением немецких «Тигров» начался выпуск Т-34-85 с более мощной пушкой.
В музее бронетанковой техники рядом с Т-34 другие, более современные танки: Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-90. И снова тагильские танкостроители впереди зарубежных конкурентов. Они первыми в мире выпустили: танк с противоатомной защитой, серийный ракетный танк, танк с газотурбинным двигателем, серийный ракетно-пушечный танк. В начале тысячелетия в «Танкограде» освоили выпуск новой техники: БМПТ-боевой машины поддержки танков и, наконец, «Арматы» — танка будущего, которого пока ещё нет в музее бронетанковой техники.
Танки УВЗ успешно продаются, выпускаются по лицензиям в других странах, показали себя с лучшей стороны в различных боевых конфликтах, доказывают, что «броня крепка и танки наши быстры», а если по-современному, то в полной мере сочетают огневую мощь и защищённость танкового экипажа.