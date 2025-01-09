Год защитника Отечества. Уралвагонзавод: «Броня крепка и танки наши быстры!»

Экспонаты выставки рассказывают о единственной в стране женщине-кузнеце Ефимии Уздемир, которая на заводском 30-тонном молоте за смену изготовляла 5 тысяч деталей при плане в 600. И о том, как ещё совсем хрупкой девчонкой, во время летних каникул, пришла с одноклассницей в медницкий цех Татьяна Бревнова. Она возглавила бригаду, которая изготовляла медные трубки, которые можно сравнить с «кровеносными сосудами» для танков. Однажды, под Новый год, когда в Центральном клубе уже была установлена ёлка, её бригаду попросили остаться: очень нужны были медные трубки для танков, которые отправляли на фронт. Девчонки остались и выполнили задание более чем на 1200 процентов! И таких фронтовых бригад, имеющих высокое звание «гвардейской», на Уральском танковом заводе было 15. Трудовой героизм был массовым!