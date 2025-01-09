tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 10:54

Published 9 января, 10:54

Modified 9 января, 10:56

Updated 9 января, 10:56

Хорошо греют и не коптят: как выбрать идеальные дрова для печи

Хорошо греют и не коптят: как выбрать идеальные дрова для печи

9 января 2025, 10:54
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
При выборе дров для печи важно учитывать особенности различных пород дерева, содержание влаги в дровах и их теплопроводность. Сегодня мы расскажем, как создать идеальное пламя в вашем домашнем очаге.

Лучшие породы дерева для дров и их преимущества

  • Береза. Обладает высокой теплотворной способностью, горит ровно и долго, с минимальным количеством искр. Легко разжигается благодаря природным смолам. При сгорании выделяет приятный аромат. Однако при недостаточной тяге могут образовывать нагар в дымоходе из-за большого содержания смол.
  • Дуб. Один из самых энергоэффективных видов дров, который обеспечивает длительное горение с высокой температурой. Горит медленно из-за высокой плотности древесины. Но есть и недостатки: дубовые поленья трудно разжечь особенно если древесина плохо высушена, плюс высокая стоимость по сравнению с другими породами.
Мокрые поленья жарко затрещат в камине: простой трюк для розжига отсыревших дров
Узнать подробнее
  • Осина. Прекрасное горение — образует минимум дыма и золы, отлично подходит для чистки дымоходов, так как сгорает без образования нагара. Однако у осины средняя теплопроводность, к тому же поленья быстро прогорают.
  • Ясень. Обладает высокой теплопроводностью, горит долго и стабильно. Его легче разжечь, чем дуб. Но дрова из ясеня стоят дорого и не всегда есть в продаже.
  • Сосна, ель (хвойные породы). Быстро разгораются, что делает их удобными для начального разогрева печи. Обладают приятным ароматом смолы, однако это палка о двух концах: из-за сгорания смол образуется копоть и нагар в дымоходе. Подходят скорее для разжигания, а не для длительного обогрева.
  • Ольха. Хорошо горит даже в недосушенном состоянии, почти не образует копоти и дает равномерное тепло. Однако эти дрова не такие плотные, как дуб или ясень, теплотворность средняя.

На что обратить внимание при выборе дров

Самый важный показатель — сухость поленьев. Дело в том, что сырые дрова содержат большое количество воды, которая при нагревании испаряется. Этот процесс отнимает часть энергии, выделяемой при сгорании, что снижает эффективность горения. Сухие дрова, в которых содержание влаги не превышает 20%, практически не тратят энергию на испарение воды, поэтому выделяют больше тепла.

Сырые дрова сильно коптят и быстро засоряют дымоход
Сырые дрова сильно коптят и быстро засоряют дымоход. Фото: 1MI
Так, влажные на 25% поленья (из расчета 1 кг) дадут 3300 килокалорий тепла. А вот при 30% влажности теплопроводность упадет до 3000 килокалорий, — отмечают эксперты портала FORUMHOUSE.

Кроме того, сырые дрова часто шипят, чадят, дымят и выделяют меньше стабильного пламени — это связано с низкой температурой горения. Сухие же дрова разгораются быстрее и дают ровное пламя. При сжигании сырых дров выделяется больше дымовых газов и скапливается больше сажи и конденсата в дымоходе, что может привести к его засорению и коррозии металлических элементов.

Ранее эксперты рассказали, как быстро и легко избавиться от сажи в дымоходе.

Источники: FORUMHOUSE, b-port.com.

Дрова в очаге запылают ярко: как легко и просто выгрести сажу из камина и печи
Узнать подробнее
Читайте также:
Сажи в дымоходе днем с огнем не найдете: ведро отходов в очаг — тяга будет отличнойСажа в дымоходе перестанет отравлять воздух: как и чем безопасно прочистить трубуКак быстро прогреть дачный домик перед Новым годом: лайфхаки опытных экстремалов
#Дарья Бобровицкая#Россия#Дрова#Дымоход#Дом и сад#КЦ#Камин#Нагар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика