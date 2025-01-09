Хорошо греют и не коптят: как выбрать идеальные дрова для печи

Кроме того, сырые дрова часто шипят, чадят, дымят и выделяют меньше стабильного пламени — это связано с низкой температурой горения. Сухие же дрова разгораются быстрее и дают ровное пламя. При сжигании сырых дров выделяется больше дымовых газов и скапливается больше сажи и конденсата в дымоходе, что может привести к его засорению и коррозии металлических элементов.