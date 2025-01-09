Хорошо греют и не коптят: как выбрать идеальные дрова для печи

Posted 9 января, 10:54
Published 9 января, 10:54
Modified 9 января, 10:56
Updated 9 января, 10:56
Самый важный показатель — сухость поленьев. Дело в том, что сырые дрова содержат большое количество воды, которая при нагревании испаряется. Этот процесс отнимает часть энергии, выделяемой при сгорании, что снижает эффективность горения. Сухие дрова, в которых содержание влаги не превышает 20%, практически не тратят энергию на испарение воды, поэтому выделяют больше тепла.
Так, влажные на 25% поленья (из расчета 1 кг) дадут 3300 килокалорий тепла. А вот при 30% влажности теплопроводность упадет до 3000 килокалорий, — отмечают эксперты портала FORUMHOUSE.
Кроме того, сырые дрова часто шипят, чадят, дымят и выделяют меньше стабильного пламени — это связано с низкой температурой горения. Сухие же дрова разгораются быстрее и дают ровное пламя. При сжигании сырых дров выделяется больше дымовых газов и скапливается больше сажи и конденсата в дымоходе, что может привести к его засорению и коррозии металлических элементов.
Ранее эксперты рассказали, как быстро и легко избавиться от сажи в дымоходе.
Источники: FORUMHOUSE, b-port.com.