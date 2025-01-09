Имена двух выдающихся врачей увековечат на мемориальных досках в Нижнем Тагиле

Одна из них появится на фасаде здания медучилища на проспекте Ленина и будет посвящена Петру Васильевичу Рудановскому. Он родился в 1829 году, скончался в 1888-м и был главным врачом Демидовских заводов. Также выдающийся ученый и врач основал первую на Урале фельдшерскую школу.