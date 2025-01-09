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Posted 9 января, 11:24

Published 9 января, 11:24

Modified 9 января, 11:26

Updated 9 января, 11:26

Имена двух выдающихся врачей увековечат на мемориальных досках в Нижнем Тагиле

Имена двух выдающихся врачей увековечат на мемориальных досках в Нижнем Тагиле

9 января 2025, 11:24
Фото: 1MI.
Мемориальные доски двум выдающимся врачам установят на зданиях в Нижнем Тагиле. С такой просьбой обратились в мэрию представители «Российского красного креста».

Одна из них появится на фасаде здания медучилища на проспекте Ленина и будет посвящена Петру Васильевичу Рудановскому. Он родился в 1829 году, скончался в 1888-м и был главным врачом Демидовских заводов. Также выдающийся ученый и врач основал первую на Урале фельдшерскую школу.

Вторую мемориальную доску, в честь Петра Васильевича Кузнецкого, установят на фасаде больницы на Кузнецкого, 12. Она будет напоминать о том, что улица названа в честь первого земского врача города и основателя земской больницы. Он был выдающимся хирургом и председателем местного Красного Креста с 1094 по 1912 годы, имел звание почетного доктора медицины.

Изготавливать, устанавливать и содержать мемориальные доски поручено Нижнетагильскому отделению «Российского красного креста», выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что на Демидовской больнице также должны установить мемориальную доску в память о докторах Первой мировой войны.

Мемориальную доску участникам ВОВ установят в поселке под Нижним Тагилом
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