Имена двух выдающихся врачей увековечат на мемориальных досках в Нижнем Тагиле

Posted 9 января, 11:24
Published 9 января, 11:24
Modified 9 января, 11:26
Updated 9 января, 11:26
Одна из них появится на фасаде здания медучилища на проспекте Ленина и будет посвящена Петру Васильевичу Рудановскому. Он родился в 1829 году, скончался в 1888-м и был главным врачом Демидовских заводов. Также выдающийся ученый и врач основал первую на Урале фельдшерскую школу.
Вторую мемориальную доску, в честь Петра Васильевича Кузнецкого, установят на фасаде больницы на Кузнецкого, 12. Она будет напоминать о том, что улица названа в честь первого земского врача города и основателя земской больницы. Он был выдающимся хирургом и председателем местного Красного Креста с 1094 по 1912 годы, имел звание почетного доктора медицины.
Изготавливать, устанавливать и содержать мемориальные доски поручено Нижнетагильскому отделению «Российского красного креста», выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что на Демидовской больнице также должны установить мемориальную доску в память о докторах Первой мировой войны.