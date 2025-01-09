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Posted 9 января, 12:19

Published 9 января, 12:19

Modified 9 января, 12:21

Updated 9 января, 12:21

Коммунальная авария на коллекторе в Нижнем Тагиле на Гальянке устранена

Коммунальная авария на коллекторе в Нижнем Тагиле на Гальянке устранена

9 января 2025, 12:19
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле полностью ликвидировали аварию на магистральном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм у гипермаркета «Лента».

В конце декабря из-за засора произошел разлив сточных вод. Для оперативного решения проблемы использовались машины горизонтально-направленного бурения, а также перекачка стоков. Выход сточных вод на поверхность был ликвидирован 27 декабря.

Анализы воды из Тагильского пруда показали отсутствие негативного влияния аварии на ее качество. Работы по замене поврежденной трубы, проходящей под теплотрассой и высоковольтными кабелями, были завершены 3 января. Сейчас идет засыпка котлована, коллектор работает в штатном режиме, сообщает ООО «Водоканал-НТ».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Канализация#Прорыв#Екатеринбург#Инцидент
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