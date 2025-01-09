Коммунальная авария на коллекторе в Нижнем Тагиле на Гальянке устранена

Анализы воды из Тагильского пруда показали отсутствие негативного влияния аварии на ее качество. Работы по замене поврежденной трубы, проходящей под теплотрассой и высоковольтными кабелями, были завершены 3 января. Сейчас идет засыпка котлована, коллектор работает в штатном режиме, сообщает ООО «Водоканал-НТ».