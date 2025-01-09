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Posted 9 января, 06:21

Published 9 января, 06:21

Modified 9 января, 06:23

Updated 9 января, 06:23

Ледяные дожди ожидаются в Свердловской области

Ледяные дожди ожидаются в Свердловской области

9 января 2025, 06:21
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области прогнозируются ледяные дожди 9 января 2025 года.

По словам специалиста, осадки начнутся вечером из-за движения холодного фронта и продлятся до утра 10 января, рассказал он в своем Telegram-канале.

При этом в четверг ночью в регионе сохранится минусовая температура: она будет в районе -7… -9 градусов, а днем может потеплеть до -1… +1 градуса.

Напомним, 9 января 2025 года в Свердловской области возможен сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров.

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