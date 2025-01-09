Ледяные дожди ожидаются в Свердловской области

Posted 9 января, 06:21
Published 9 января, 06:21
Modified 9 января, 06:23
Updated 9 января, 06:23
По словам специалиста, осадки начнутся вечером из-за движения холодного фронта и продлятся до утра 10 января, рассказал он в своем Telegram-канале.
При этом в четверг ночью в регионе сохранится минусовая температура: она будет в районе -7… -9 градусов, а днем может потеплеть до -1… +1 градуса.
Напомним, 9 января 2025 года в Свердловской области возможен сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров.