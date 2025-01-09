Лучшие позы для сна, которые помогут проснуться без боли

Posted 9 января, 11:32
Published 9 января, 11:32
Modified 9 января, 11:34
Updated 9 января, 11:34
По словам мануального терапевта, доктора Кевина Лиса, большинство людей испытывают трудности с поиском наиболее удобного положения для сна. Иногда кажется, что удобная поза найдена, но не вредна ли она для нашего организма. К примеру, очень многие любят спать на животе, не зная, насколько опасно это для нашего позвоночника.
«Голова повернута набок, шея находится в неестественном положении, перекручиваются дыхательные пути, артерии и вены шеи, которые обеспечивают кровообращение головного мозга. Нижняя часть спины получает дополнительную нагрузку — это может привести к боли, скованности, онемению и напряжению мышц. Со временем эти последствия превращаются в хронические проблемы, которые могут нанести значительный вред позвоночнику», — делится специалист.
Поза эмбриона тоже не несет пользы позвоночнику.
«Такое сильное скручивание может не только вызывать дискомфорт в шее и спине, но и затруднять дыхание, а это чревато гипоксией и головными болями», — говорит специалист по клиническому сну Лори Ридли.
Сон на левом боку спасет от храпа и риска апноэ, но при этом провоцирует небольшое смещение органов в грудной клетке под действием силы тяжести: легкие и средостение могут давить на сердце — усиливается нагрузка на наш главный орган. Также в данной позе почки увеличивают выведение жидкости, вызывая необходимость чаще ходить в туалет ночью.
Да, мы не можем контролировать положение своего тела во время сна. Но приучить себя засыпать в оптимальных позах — вполне реально. Вот три положения тела, которые сделают пробуждение приятным, безболезненным и комфортным.
Самый простой способ максимально расслабить позвоночник — сон на спине.
«Горизонтальное положение — это природой предусмотренный отдых для опорно-двигательного аппарата, сосудистой и нервной системы. Когда человек засыпает, то только через 2-3 часа у него полноценно расслабляются мышцы, расширяются сосуды», — говорит врач-невролог Евгений Соков.
Лечь нужно на спину, чтобы было удобно, вытянуть ноги и руки, максимально расслабив мышцы. Подушка при этом должна быть такой высоты и плотности, чтобы шейный, поясничный, грудной отделы позвоночника и голова лежали в одной плоскости. Сон должен длиться не меньше 7 часов, лучше ближе к 8 часам. Идеальное время для сна — с 10 вечера до 6 утра.
Если уж спать на боку, то желательно на правом, чтобы избежать давления на сердце. Руки и ноги при этом должны быть немного согнуты.
«Сон на левом боку обычно рекомендуется беременным женщинам и может помочь некоторым людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или изжогой», — говорит доктор Лис.
Независимо от того, на каком боку вы спите, может быть полезно положить подушку между слегка согнутыми коленями, чтобы нижняя часть спины оставалась в правильном положении.
Идеальная поза для сна — это положение при нулевой гравитации.
«Это когда голова и ноги человека слегка приподняты по отношению к туловищу», — говорит доктор Лис.
Как правило такое положение достигается с помощью регулируемой кровати, у которой приподнимается изголовье и нижняя часть, таким образом, тело принимает легкий полуизгиб. Такая позиция способствует максимальному расслаблению мышц, улучшению дыхания и кровотока, уменьшению отеков и приступов апноэ.