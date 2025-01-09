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Posted 9 января, 11:32

Published 9 января, 11:32

Modified 9 января, 11:34

Updated 9 января, 11:34

Лучшие позы для сна, которые помогут проснуться без боли

Лучшие позы для сна, которые помогут проснуться без боли

9 января 2025, 11:32
Фото: Изображение Midjourney. Лучшие позы для сна, которые помогут проснуться без боли
Сон — это состояние, в котором наш организм восстанавливается и восполняет запасы для здоровой бесперебойной работы. Это время дарит расслабленность и комфорт. Но даже в этом случае проснуться вы можете с болью в мышцах и тяжелой головой. А все из-за того, что использовали неправильные позы для сна.

Любимые позы для сна могут нести вред организму

По словам мануального терапевта, доктора Кевина Лиса, большинство людей испытывают трудности с поиском наиболее удобного положения для сна. Иногда кажется, что удобная поза найдена, но не вредна ли она для нашего организма. К примеру, очень многие любят спать на животе, не зная, насколько опасно это для нашего позвоночника.

«Голова повернута набок, шея находится в неестественном положении, перекручиваются дыхательные пути, артерии и вены шеи, которые обеспечивают кровообращение головного мозга. Нижняя часть спины получает дополнительную нагрузку — это может привести к боли, скованности, онемению и напряжению мышц. Со временем эти последствия превращаются в хронические проблемы, которые могут нанести значительный вред позвоночнику», — делится специалист.

Поза эмбриона тоже не несет пользы позвоночнику.

«Такое сильное скручивание может не только вызывать дискомфорт в шее и спине, но и затруднять дыхание, а это чревато гипоксией и головными болями», — говорит специалист по клиническому сну Лори Ридли.

Сон на левом боку спасет от храпа и риска апноэ, но при этом провоцирует небольшое смещение органов в грудной клетке под действием силы тяжести: легкие и средостение могут давить на сердце — усиливается нагрузка на наш главный орган. Также в данной позе почки увеличивают выведение жидкости, вызывая необходимость чаще ходить в туалет ночью.

Спать на животе опасно это для позвоночника, также перекручиваются дыхательные пути, артерии и вены шеи, которые обеспечивают кровообращение головного мозга
Спать на животе опасно это для позвоночника, также перекручиваются дыхательные пути, артерии и вены шеи, которые обеспечивают кровообращение головного мозга. Фото: freepik.com

Три лучшие позы для сна, чтобы утро прошло без боли

Да, мы не можем контролировать положение своего тела во время сна. Но приучить себя засыпать в оптимальных позах — вполне реально. Вот три положения тела, которые сделают пробуждение приятным, безболезненным и комфортным.

На спине

Самый простой способ максимально расслабить позвоночник — сон на спине.

«Горизонтальное положение — это природой предусмотренный отдых для опорно-двигательного аппарата, сосудистой и нервной системы. Когда человек засыпает, то только через 2-3 часа у него полноценно расслабляются мышцы, расширяются сосуды», — говорит врач-невролог Евгений Соков.

Лечь нужно на спину, чтобы было удобно, вытянуть ноги и руки, максимально расслабив мышцы. Подушка при этом должна быть такой высоты и плотности, чтобы шейный, поясничный, грудной отделы позвоночника и голова лежали в одной плоскости. Сон должен длиться не меньше 7 часов, лучше ближе к 8 часам. Идеальное время для сна — с 10 вечера до 6 утра.

Самый простой способ максимально расслабить позвоночник — сон на спине
Самый простой способ максимально расслабить позвоночник — сон на спине. Фото: freepik.com

На правом боку

Если уж спать на боку, то желательно на правом, чтобы избежать давления на сердце. Руки и ноги при этом должны быть немного согнуты.

«Сон на левом боку обычно рекомендуется беременным женщинам и может помочь некоторым людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или изжогой», — говорит доктор Лис.

Независимо от того, на каком боку вы спите, может быть полезно положить подушку между слегка согнутыми коленями, чтобы нижняя часть спины оставалась в правильном положении.

Если уж спать на боку, то желательно на правом, чтобы избежать давления на сердце
Если уж спать на боку, то желательно на правом, чтобы избежать давления на сердце. Фото: freepik.com

Положение с нулевой гравитацией

Идеальная поза для сна — это положение при нулевой гравитации.

«Это когда голова и ноги человека слегка приподняты по отношению к туловищу», — говорит доктор Лис.

Как правило такое положение достигается с помощью регулируемой кровати, у которой приподнимается изголовье и нижняя часть, таким образом, тело принимает легкий полуизгиб. Такая позиция способствует максимальному расслаблению мышц, улучшению дыхания и кровотока, уменьшению отеков и приступов апноэ.

Идеальная поза для сна — это положение при нулевой гравитации, когда голова и ноги человека слегка приподняты по отношению к туловищу
Идеальная поза для сна — это положение при нулевой гравитации, когда голова и ноги человека слегка приподняты по отношению к туловищу. Фото: freepik.com
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