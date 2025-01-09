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Posted 9 января, 13:55

Published 9 января, 13:55

Modified 9 января, 13:57

Updated 9 января, 13:57

Мандариновые корки берегу как зеницу ока: дома убираюсь без хлопот и деньги не трачу

Мандариновые корки берегу как зеницу ока: дома убираюсь без хлопот и деньги не трачу

9 января 2025, 13:55
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
После новогодних праздников у вас наверняка остались мандарины и вы уже устали убирать корки. Не пора ли остановиться? Ведь опытные хозяйки давно их не выбрасывают, а готовят из них чудо-средство для уборки.

Мандариновые корки содержат эфирные масла, которые обладают антибактериальными свойствами, вот почему из них можно приготовить эффективный очиститель для уборки дома.

Вам понадобятся:

  • Свежие мандариновые корки (количество зависит от объема тары).
  • Белый столовый уксус (9%).
  • Плотно закрывающаяся стеклянная банка.

Снимите кожуру с мандаринов, тщательно промойте ее под проточной водой, чтобы убрать возможные загрязнения или следы обработки. Дайте коркам слегка подсохнуть. Поместите мандариновые корки в чистую стеклянную банку. Рекомендуется заполнить банку примерно на 2/3, чтобы осталось место для уксуса.

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Залейте корки уксусом до самого верха банки, полностью покрывая кожуру. Закрутите крышку плотно и поставьте банку в темное прохладное место на 2–3 недели. Раз в несколько дней встряхивайте банку, чтобы ускорить процесс экстракции эфирных масел. Через 2–3 недели процедите раствор через мелкое сито или марлю, чтобы отделить жидкость от корок.

Если вы хотите уменьшить концентрацию уксуса, можно разбавить раствор водой в пропорции 1:1.

Этот домашний очиститель не содержит вредных химических веществ, что делает его безопасным для детей и животных, — уверяют эксперты портала PROKazan.

Использовать такой раствор можно самыми разными способами.

  • Для удаления жира и загрязнений с кухонных поверхностей.
  • Для мытья стекол (разведите водой, чтобы избежать разводов).
  • Для чистки плитки, сантехники и полов.
  • Для устранения неприятных запахов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Уборка#Дом и сад#КЦ#Домашние средства#Эфирные масла#Советы по уборке#Мандариновые корки#Очиститель#Антибактериальные свойства
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