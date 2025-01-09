Мать и дочь погибли в ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Водитель Toyota живет в Нижнем Тагиле, за рулем уже 31 год. Установлено, что в прошлом году он также привлекался за нарушение скоростного режима. Перед ДТП спиртное не употреблял. Мужчина объяснил, что иномарка так стремительно выехала на встречную полосу, что он не смог избежать столкновения.