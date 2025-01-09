Мать и дочь погибли в ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Posted 9 января, 14:56
Published 9 января, 14:56
Modified 9 января, 14:58
Updated 9 января, 14:58
Свердловское ГАИ обнародовало подробности смертельной аварии на трассе под Нижним Тагилом в четверг, 9 января, в результате которой погибли два человека.
Согласно предварительным данным, 42-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Renault Sandero, двигалась из города Серова в направлении Екатеринбурга. На одном из участков дороги она потеряла управление, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял 58-летний мужчина, ехавший навстречу.
В результате аварии погибли две женщины, находившиеся в Renault: сама водитель и ее 63-летняя мать, которая сидела на пассажирском месте. Кроме того, 45-летний пассажир Toyota получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Нижний Тагил.
Обе погибшие женщины жили в Кушве. Хозяйка Renault имела 14-летний водительский стаж. В 2024 году ее дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Была ли она трезва в момент аварии, установит экспертиза.
Водитель Toyota живет в Нижнем Тагиле, за рулем уже 31 год. Установлено, что в прошлом году он также привлекался за нарушение скоростного режима. Перед ДТП спиртное не употреблял. Мужчина объяснил, что иномарка так стремительно выехала на встречную полосу, что он не смог избежать столкновения.
В поселке Балтым водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе.