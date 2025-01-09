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Posted 9 января, 14:56

Published 9 января, 14:56

Modified 9 января, 14:58

Updated 9 января, 14:58

В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибли мать и дочь

Мать и дочь погибли в ДТП на трассе под Нижним Тагилом

9 января 2025, 14:56
Фото: ГАИ Свердловской области.

В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибли мать и дочь

Две иномарки столкнулись на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Два человека погибли и один пострадал.

Свердловское ГАИ обнародовало подробности смертельной аварии на трассе под Нижним Тагилом в четверг, 9 января, в результате которой погибли два человека.

Согласно предварительным данным, 42-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Renault Sandero, двигалась из города Серова в направлении Екатеринбурга. На одном из участков дороги она потеряла управление, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял 58-летний мужчина, ехавший навстречу.

В результате аварии погибли две женщины, находившиеся в Renault: сама водитель и ее 63-летняя мать, которая сидела на пассажирском месте. Кроме того, 45-летний пассажир Toyota получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Нижний Тагил.

Фото: ГАИ Свердловской области

Обе погибшие женщины жили в Кушве. Хозяйка Renault имела 14-летний водительский стаж. В 2024 году ее дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Была ли она трезва в момент аварии, установит экспертиза.

Водитель Toyota живет в Нижнем Тагиле, за рулем уже 31 год. Установлено, что в прошлом году он также привлекался за нарушение скоростного режима. Перед ДТП спиртное не употреблял. Мужчина объяснил, что иномарка так стремительно выехала на встречную полосу, что он не смог избежать столкновения.

В поселке Балтым водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе.

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