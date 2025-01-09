Многодетный отец из Свердловской области погиб на СВО

Posted 9 января, 08:11
Published 9 января, 08:11
Modified 9 января, 08:13
Updated 9 января, 08:13
На Среднем Урале простятся с многодетным отцом. Самый младший его сын недавно родился.
Юрий погиб 24 декабря 2024 года в зоне СВО в ходе ожесточенных боев. Мужчине было всего 32 года, сообщает мэрия Серовского городского округа.
Он участвовал в спецоперации с самого начала. Военную службу проходил в мотострелковых войсках. До участия в СВО мужчина работал помощником машиниста.
Проститься с героем все желающие смогут 9 января в похоронном доме «Обряд».
Ранее в Березовском проводили в последний путь погибшего на СВО сборщика мебели.