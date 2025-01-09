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Posted 9 января, 08:11

Published 9 января, 08:11

Modified 9 января, 08:13

Updated 9 января, 08:13

Многодетный отец из Свердловской области погиб на СВО

Многодетный отец из Свердловской области погиб на СВО

9 января 2025, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простятся с погибшим на СВО Юрием Федоркиным.

На Среднем Урале простятся с многодетным отцом. Самый младший его сын недавно родился.

Юрий погиб 24 декабря 2024 года в зоне СВО в ходе ожесточенных боев. Мужчине было всего 32 года, сообщает мэрия Серовского городского округа.

Он участвовал в спецоперации с самого начала. Военную службу проходил в мотострелковых войсках. До участия в СВО мужчина работал помощником машиниста.

Проститься с героем все желающие смогут 9 января в похоронном доме «Обряд».

Ранее в Березовском проводили в последний путь погибшего на СВО сборщика мебели.

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