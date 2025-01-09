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Posted 9 января, 09:01

Published 9 января, 09:01

Modified 9 января, 09:03

Updated 9 января, 09:03

Молодые люди разгромили подъезд новостройки в Каменске-Уральском

Молодые люди разгромили подъезд новостройки в Каменске-Уральском

9 января 2025, 09:01
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском компания молодых людей устроила разгром в подъезде нового многоэтажного здания на Каменской улице. По словам местных жителей, это продолжается уже несколько месяцев.

Так, одна из местных жительниц рассказала, что компания практически выламывает входные двери в подъезде, вырывают уплотнительные резинки и стенды, пишет KU66.

Кроме того, по словам жильцов, хулиганы приходят в одну и ту же квартиру, которая сдается в аренду, однако там никто не живет. Кроме того, злоумышленники звонят по домофону всем, кто живет в этом подъезде.

Соседи предполагают, что эти молодые люди употребляют наркотики. 5 января 2025 года компанию не пропускали внутрь, и тогда одна девушка укусила местного жителя. Горожане вызвали полицию. При осмотре были найдены пакеты и упаковки от шприцов.

Напомним, 6 января 2025 года в Нижнем Тагиле пьяные подростки разбили остановку у вокзала.

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