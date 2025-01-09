Молодые люди разгромили подъезд новостройки в Каменске-Уральском

Posted 9 января, 09:01
Published 9 января, 09:01
Modified 9 января, 09:03
Updated 9 января, 09:03
Так, одна из местных жительниц рассказала, что компания практически выламывает входные двери в подъезде, вырывают уплотнительные резинки и стенды, пишет KU66.
Кроме того, по словам жильцов, хулиганы приходят в одну и ту же квартиру, которая сдается в аренду, однако там никто не живет. Кроме того, злоумышленники звонят по домофону всем, кто живет в этом подъезде.
Соседи предполагают, что эти молодые люди употребляют наркотики. 5 января 2025 года компанию не пропускали внутрь, и тогда одна девушка укусила местного жителя. Горожане вызвали полицию. При осмотре были найдены пакеты и упаковки от шприцов.
Напомним, 6 января 2025 года в Нижнем Тагиле пьяные подростки разбили остановку у вокзала.