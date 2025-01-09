Названа новая дата начала работы автобусного маршрута через Тагильский пруд

Posted 9 января, 14:14
Published 9 января, 14:14
Modified 9 января, 14:16
Updated 9 января, 14:16
Большие вместительные автобусы VolgaBus начнут курсировать через Тагильский пруд с 13 января 2025 года. Решение о переносе даты было принято в связи с увеличением времени, нужного для регистрации, постановки на учет и получения лицензий для новых транспортных средств.
Уведомление о внесении сведений в реестр лицензий от Ространснадзора МУП «Тагильский трамвай» получило 9 января, — рассказал в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он отметил, что уже завтра будут завершены все формальности, связанные с организацией выхода автобусов на маршрут.
Все в порядке, водители набраны. Время получения лицензии сдвинулось из-за новогодних праздников, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле в муниципальных автобусах изменилась схема оплаты за проезд.