tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 14:14

Published 9 января, 14:14

Modified 9 января, 14:16

Updated 9 января, 14:16

Названа новая дата начала работы автобусного маршрута через Тагильский пруд

Названа новая дата начала работы автобусного маршрута через Тагильский пруд

9 января 2025, 14:14
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле на несколько дней перенесли дату открытия нового автобусного маршрута №77, который будет ездить с Гальянки на Вагонку. Причиной стали длинные новогодние праздники.

Большие вместительные автобусы VolgaBus начнут курсировать через Тагильский пруд с 13 января 2025 года. Решение о переносе даты было принято в связи с увеличением времени, нужного для регистрации, постановки на учет и получения лицензий для новых транспортных средств.

Уведомление о внесении сведений в реестр лицензий от Ространснадзора МУП «Тагильский трамвай» получило 9 января, — рассказал в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он отметил, что уже завтра будут завершены все формальности, связанные с организацией выхода автобусов на маршрут.

Все в порядке, водители набраны. Время получения лицензии сдвинулось из-за новогодних праздников, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле в муниципальных автобусах изменилась схема оплаты за проезд.

В Екатеринбурге планируют поднять цены на проезд в автобусах и трамваях
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле отменяется бесплатный автобус до ТРЦ «DEPO»Три новых автобуса будут возить пассажиров Нижнего Тагила с Вагонки на Гальянку«Водитель помахал в ответ и уехал»: в Нижнем Тагиле автобус игнорирует пассажиров
#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автобус#Владислав Пинаев#Водитель#Тагильский трамвай#Маршрут#Проезд#Екатеринбург#Пассжир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика