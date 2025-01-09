Нижний Тагил стал муниципальным округом

Posted 9 января, 13:46
Published 9 января, 13:46
Modified 9 января, 13:48
Updated 9 января, 13:48
Всего в регионе статус муниципального округа получили 54 муниципалитета. Об этом говорится в законе от 26 марта 2024 года «О наделении отдельных ГО, расположенных на территории Свердловской области, статусом МО».
Нижний Тагил тоже получил такой статус. Изменения произошли в рамках соответствующей реформы.
Согласно данной реформе для придания статуса городского округа необходимо, чтобы две трети населения в данном округе проживали на территории городов.
Ранее Центральная горбольница в Верхней Салде сменила статус.