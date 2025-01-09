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Posted 9 января, 13:46

Published 9 января, 13:46

Modified 9 января, 13:48

Updated 9 января, 13:48

Нижний Тагил стал муниципальным округом

Нижний Тагил стал муниципальным округом

9 января 2025, 13:46
Фото: Изображение Midjourney.
Новый статус получил Нижний Тагил.

Всего в регионе статус муниципального округа получили 54 муниципалитета. Об этом говорится в законе от 26 марта 2024 года «О наделении отдельных ГО, расположенных на территории Свердловской области, статусом МО».

Нижний Тагил тоже получил такой статус. Изменения произошли в рамках соответствующей реформы.

Согласно данной реформе для придания статуса городского округа необходимо, чтобы две трети населения в данном округе проживали на территории городов.

Ранее Центральная горбольница в Верхней Салде сменила статус.

Ревда меняет статус: от городского округа к муниципальному
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Город#Екатеринбург#Статус#Горожане
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