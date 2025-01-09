Новая мощная АЭС будет построена в поселке Рефтинский к 2042 году

Posted 9 января, 15:32
Published 9 января, 15:32
Modified 9 января, 15:34
Updated 9 января, 15:34
Разработка проекта строительства атомной электростанции была официально одобрена Правительством Российской Федерации. Кроме того, утвержден генеральный план расположения энергетических объектов в России на перспективу до 2042 года.
На территории Рефтинской атомной станции будут использоваться реакторы, основанные на технологии быстрых нейтронов. По текущим планам, два энергоблока начнут работать в период с 2041 по 2042 год. Новая станция появится в 51 километре от Белоярской АЭС (действует с 1964 года), однако ее мощность будет немного меньше — 1255 МВт.
Подобные атомные станции появятся и в других регионах России. Масштабный проект направлен на снижение зависимости страны от угольной энергетики и постепенный переход к широкому использованию атомных технологий. Отметим, что в Рефтинском на сегодняшний день функционирует крупнейшая в стране угольная электростанция.
Строительство АЭС не единственный масштабный проект, который планируется осуществить на территории региона. Ранее о планах на будущее рассказал губернатор Евгений Куйвашев.