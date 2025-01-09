Новая мощная АЭС будет построена в поселке Рефтинский к 2042 году

На территории Рефтинской атомной станции будут использоваться реакторы, основанные на технологии быстрых нейтронов. По текущим планам, два энергоблока начнут работать в период с 2041 по 2042 год. Новая станция появится в 51 километре от Белоярской АЭС (действует с 1964 года), однако ее мощность будет немного меньше — 1255 МВт.