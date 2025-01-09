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Posted 9 января, 15:32

Published 9 января, 15:32

Modified 9 января, 15:34

Updated 9 января, 15:34

В Свердловской области начнут строить новую АЭС

Новая мощная АЭС будет построена в поселке Рефтинский к 2042 году

9 января 2025, 15:32
Фото: freepik.ru.

В Свердловской области начнут строить новую АЭС

В поселке городского типа Рефтинский, расположенном в Свердловской области, планируется возведение атомной станции с двумя энергоблоками. Их суммарная мощность составит порядка 1255 МВт.

Разработка проекта строительства атомной электростанции была официально одобрена Правительством Российской Федерации. Кроме того, утвержден генеральный план расположения энергетических объектов в России на перспективу до 2042 года.

На территории Рефтинской атомной станции будут использоваться реакторы, основанные на технологии быстрых нейтронов. По текущим планам, два энергоблока начнут работать в период с 2041 по 2042 год. Новая станция появится в 51 километре от Белоярской АЭС (действует с 1964 года), однако ее мощность будет немного меньше — 1255 МВт.

Подобные атомные станции появятся и в других регионах России. Масштабный проект направлен на снижение зависимости страны от угольной энергетики и постепенный переход к широкому использованию атомных технологий. Отметим, что в Рефтинском на сегодняшний день функционирует крупнейшая в стране угольная электростанция.

Строительство АЭС не единственный масштабный проект, который планируется осуществить на территории региона. Ранее о планах на будущее рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

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