Новый статус Нижнего Тагила, ремонт бомбоубежища, открытие детсада и подарок сенатора

Posted 9 января, 17:02
Published 9 января, 17:02
Modified 9 января, 17:04
Updated 9 января, 17:04
Нижней Тагил поменял статус: теперь это не просто муниципалитет, а муниципальный округ. Помимо города металлургов в звании «повысили» еще 54 свердловских города. Реформа проходит в соответствии с законом, принятым в марте 2024 года.
В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать бомбоубежище. На эти цели власти выделяют 3,8 млн рублей. Укрытие располагается на улице Газетной, в одном из подъездов дома №76. Бомбоубежище будет оборудовано стеллажами для хранения запасов продуктов и воды, мебелью и санитарным постом. Укрыться здесь одновременно смогут 100 человек.
Воспитанники детского сада №192 на Вагонке наконец-то вернулись в свое родное учреждение. Здесь завершился ремонт, который длился в течение года. Изначально в здании планировали провести лишь косметический ремонт, однако в ходе обследования выяснилось, что под фундаментом детского сада сместился грунт.
16-летний тагильчанин долгое время мечтал о синтезаторе. Его мечту исполнил сенатор Виктор Шептий в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Он подарил мальчику музыкальный инструмент. Ранее юный тагильчанин уже освоил ударную установку и флейту, впереди — новые горизонты.
На содержание улично-дорожной сети в Нижнем Тагиле выделят 1,2 млрд рублей. Эти деньги должны быть освоены до августа 2027 года. Список обязанностей подрядной организации, которая выиграет муниципальный конкурс, очень широкий: это и уборка, и борьба с гололедицей, и обрезка деревьев, и обслуживание остановок.