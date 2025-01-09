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Posted 9 января, 17:02

Published 9 января, 17:02

Modified 9 января, 17:04

Updated 9 января, 17:04

Новый статус Нижнего Тагила, ремонт бомбоубежища, открытие детсада и подарок сенатора

Новый статус Нижнего Тагила, ремонт бомбоубежища, открытие детсада и подарок сенатора

9 января 2025, 17:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Нижний Тагил стал муниципальным округом. В городе планируют отремонтировать бомбоубежище. На Вагонке праздник — открылся детский сад №192. Тагильский подросток мечтал о синтезаторе и получил его от сенатора. На содержание городских дорог выделено 1,2 млрд рублей.

Нижней Тагил поменял статус: теперь это не просто муниципалитет, а муниципальный округ. Помимо города металлургов в звании «повысили» еще 54 свердловских города. Реформа проходит в соответствии с законом, принятым в марте 2024 года.

Нижний Тагил стал муниципальным округом
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В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать бомбоубежище. На эти цели власти выделяют 3,8 млн рублей. Укрытие располагается на улице Газетной, в одном из подъездов дома №76. Бомбоубежище будет оборудовано стеллажами для хранения запасов продуктов и воды, мебелью и санитарным постом. Укрыться здесь одновременно смогут 100 человек.

Бомбоубежище планируют отремонтировать в центре Нижнего Тагила
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Воспитанники детского сада №192 на Вагонке наконец-то вернулись в свое родное учреждение. Здесь завершился ремонт, который длился в течение года. Изначально в здании планировали провести лишь косметический ремонт, однако в ходе обследования выяснилось, что под фундаментом детского сада сместился грунт.

Работы завершены: детсад №192 открылся на Вагонке в Нижнем Тагиле перед Новым годом
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16-летний тагильчанин долгое время мечтал о синтезаторе. Его мечту исполнил сенатор Виктор Шептий в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Он подарил мальчику музыкальный инструмент. Ранее юный тагильчанин уже освоил ударную установку и флейту, впереди — новые горизонты.

Сенатор исполнил мечту тагильского подростка о синтезаторе
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На содержание улично-дорожной сети в Нижнем Тагиле выделят 1,2 млрд рублей. Эти деньги должны быть освоены до августа 2027 года. Список обязанностей подрядной организации, которая выиграет муниципальный конкурс, очень широкий: это и уборка, и борьба с гололедицей, и обрезка деревьев, и обслуживание остановок.

1,2 млрд выделено на содержание уличной сети в Нижнем Тагиле
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