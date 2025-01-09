Новый статус Нижнего Тагила, ремонт бомбоубежища, открытие детсада и подарок сенатора

На содержание улично-дорожной сети в Нижнем Тагиле выделят 1,2 млрд рублей. Эти деньги должны быть освоены до августа 2027 года. Список обязанностей подрядной организации, которая выиграет муниципальный конкурс, очень широкий: это и уборка, и борьба с гололедицей, и обрезка деревьев, и обслуживание остановок.