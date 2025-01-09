Один простой трюк, и ваша фасоль станет кулинарным шедевром: секрет быстрой варки

Не стоит пренебрегать подготовкой фасоли, ведь от этого зависит ее вкус и аромат. Для начала переберите ее: выкиньте любые мелкие камешки, сухие или поврежденные зерна. Используя дуршлаг, хорошо промойте фасоль, чтобы удалить грязь и пыль. Залейте ее кипятком на 5 минут — это поможет смыть даже мельчайшие частицы, особенно если фасоль хранилась долго. Потратив несколько минут на правильное мытье, вы сэкономите время и получите по-настоящему вкусную и ароматную основу для блюда.