Один простой трюк, и ваша фасоль станет кулинарным шедевром: секрет быстрой варки

Posted 9 января, 09:36
Published 9 января, 09:36
Modified 9 января, 09:38
Updated 9 января, 09:38
Не стоит пренебрегать подготовкой фасоли, ведь от этого зависит ее вкус и аромат. Для начала переберите ее: выкиньте любые мелкие камешки, сухие или поврежденные зерна. Используя дуршлаг, хорошо промойте фасоль, чтобы удалить грязь и пыль. Залейте ее кипятком на 5 минут — это поможет смыть даже мельчайшие частицы, особенно если фасоль хранилась долго. Потратив несколько минут на правильное мытье, вы сэкономите время и получите по-настоящему вкусную и ароматную основу для блюда.
Залейте фасоль небольшим количеством холодной воды и доведите до кипения. Как только вода начнет бурлить, выключите снимите кастрюлю с плиты, слейте жидкость, откиньте фасоль в дуршлаг и снова тщательно промойте холодной водой.
Далее снова залейте фасоль холодной водой, доведите до кипения и варите около 40 минут на слабом огне под крышкой. Поэтапная варка поможет быстрее размягчить зерна и сделать их особенно мягкими и нежными.
Данный метод приготовления фасоли позволяет существенно сэкономить время, не жертвуя при этом качеством готового продукта. Этот способ особенно ценен для занятых людей, которые не всегда могут планировать меню заранее, — пишет эксперт портала Pogovorim.by.
А вот соль нужно добавлять только в самом конце варки. Если положить ее в начале, то зерна так и останутся жесткими.
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Источник: Pogovorim.by.