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Posted 9 января, 09:36

Published 9 января, 09:36

Modified 9 января, 09:38

Updated 9 января, 09:38

Один простой трюк, и ваша фасоль станет кулинарным шедевром: секрет быстрой варки

Один простой трюк, и ваша фасоль станет кулинарным шедевром: секрет быстрой варки

9 января 2025, 09:36
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Фасоль — идеальный выбор для тех, кто хочет разнообразить свой рацион. Белок, клетчатка, множество витаминов — она универсальна и подходит почти для любого блюда. Но что делать, если нет времени на замачивание? Вам поможет быстрый и простой лайфхак, с помощью которого вы сварите фасоль очень быстро.

Как подготовить фасоль к варке

Не стоит пренебрегать подготовкой фасоли, ведь от этого зависит ее вкус и аромат. Для начала переберите ее: выкиньте любые мелкие камешки, сухие или поврежденные зерна. Используя дуршлаг, хорошо промойте фасоль, чтобы удалить грязь и пыль. Залейте ее кипятком на 5 минут — это поможет смыть даже мельчайшие частицы, особенно если фасоль хранилась долго. Потратив несколько минут на правильное мытье, вы сэкономите время и получите по-настоящему вкусную и ароматную основу для блюда.

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Поэтапная варка — секрет мягкости фасоли

Залейте фасоль небольшим количеством холодной воды и доведите до кипения. Как только вода начнет бурлить, выключите снимите кастрюлю с плиты, слейте жидкость, откиньте фасоль в дуршлаг и снова тщательно промойте холодной водой.

Далее снова залейте фасоль холодной водой, доведите до кипения и варите около 40 минут на слабом огне под крышкой. Поэтапная варка поможет быстрее размягчить зерна и сделать их особенно мягкими и нежными.

Данный метод приготовления фасоли позволяет существенно сэкономить время, не жертвуя при этом качеством готового продукта. Этот способ особенно ценен для занятых людей, которые не всегда могут планировать меню заранее, — пишет эксперт портала Pogovorim.by.
При варке фасоли кладите соль в самом конце
При варке фасоли кладите соль в самом конце. Фото: Изображение Midjourney

Что можно добавить в фасоль для ускорения варки и приятного вкуса

  • Оливковое масло или сливочное масло. Добавьте ложку масла в конце варки — это обогатит фасоль и придаст ей кремовую консистенцию.
  • Сода. Небольшая щепотка соды, добавленная во время приготовления, ускорит размягчение фасоли.
  • Специи. Лавровый лист, тимьян, чеснок или лук помогут сделать фасоль нежнее и ароматнее.
  • Кокосовое молоко. Если вы готовите фасоль в бульоне, добавьте немного кокосового молока — оно придаст сливочный вкус.
  • Куриный или овощной бульон. Вместо воды используйте бульон — вкус будет насыщеннее.

А вот соль нужно добавлять только в самом конце варки. Если положить ее в начале, то зерна так и останутся жесткими.

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Источник: Pogovorim.by.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Кулинария#КЦ#Еда и напитки#Приготовление#Варка#Фасоль#Секреты приготовления
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