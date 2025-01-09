Работы завершены: детсад №192 открылся на Вагонке в Нижнем Тагиле перед Новым годом

До закрытия детский сад № 192 посещали 200 детей. Многие родители были недовольны, что малышей приходилось возить далеко, на другой конец Алтайского микрорайона. Неудобство это доставляло и воспитателям. По словам одной из родительниц, она не довольна организацией уборки перед открытием дошкольного учреждения после ремонта.