Работы завершены: детсад №192 открылся на Вагонке в Нижнем Тагиле перед Новым годом

Posted 9 января, 12:21
Published 9 января, 12:21
Modified 9 января, 12:23
Updated 9 января, 12:23
Изначально, там обнаружили дефекты штукатурного слоя на фасаде. Всех воспитанников распределили по другим детским садам, после чего здание обследовали. Проведенные экспертизы показали смещение грунта.
По результатам была разработана проектно-сметная документация и заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. Работы завершены, детский сад начал функционировать 23 декабря, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
До закрытия детский сад № 192 посещали 200 детей. Многие родители были недовольны, что малышей приходилось возить далеко, на другой конец Алтайского микрорайона. Неудобство это доставляло и воспитателям. По словам одной из родительниц, она не довольна организацией уборки перед открытием дошкольного учреждения после ремонта.
Оказывается, мыли садик не клинеры, а воспитатели. Они после смены с детьми шли из других садиков и отмывали свои группы, — пояснила собеседница редакции Светлана.
Также тагильчанка рассказала, что в здании, которое построили в 2015 году, сделали ремонт и в группах, и в коридорах.
Этот садик новый. Садику, в который нас распределили, 35 лет. Там ничего не ремонтируют. Некоторые окна до сих пор деревянные стоят. Вот недавно только деньги на несколько пластиковых завод выделил, — говорит тагильчанка.
Напомним, что детсад №192 в Нижнем Тагиле закрылся в конце января 2024 года из-за ремонта канализации. Однако, потом специалисты выявили и другие серьезные проблемы.