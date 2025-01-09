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Posted 9 января, 12:21

Published 9 января, 12:21

Modified 9 января, 12:23

Updated 9 января, 12:23

Детсад на Вагонке открылся после ремонта перед Новым годом в Нижнем Тагиле

Работы завершены: детсад №192 открылся на Вагонке в Нижнем Тагиле перед Новым годом

9 января 2025, 12:21
Фото: tagilcity.ru.

Детсад на Вагонке открылся после ремонта перед Новым годом в Нижнем Тагиле

Перед Новым годом в Нижнем Тагиле детский сад №192 в Дзержинском районе наконец-то вновь принял воспитанников. Дошкольное учреждение не работало почти целый год, там проводили ремонт.

Изначально, там обнаружили дефекты штукатурного слоя на фасаде. Всех воспитанников распределили по другим детским садам, после чего здание обследовали. Проведенные экспертизы показали смещение грунта.

По результатам была разработана проектно-сметная документация и заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. Работы завершены, детский сад начал функционировать 23 декабря, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

До закрытия детский сад № 192 посещали 200 детей. Многие родители были недовольны, что малышей приходилось возить далеко, на другой конец Алтайского микрорайона. Неудобство это доставляло и воспитателям. По словам одной из родительниц, она не довольна организацией уборки перед открытием дошкольного учреждения после ремонта.

Оказывается, мыли садик не клинеры, а воспитатели. Они после смены с детьми шли из других садиков и отмывали свои группы, — пояснила собеседница редакции Светлана.

Также тагильчанка рассказала, что в здании, которое построили в 2015 году, сделали ремонт и в группах, и в коридорах.

Этот садик новый. Садику, в который нас распределили, 35 лет. Там ничего не ремонтируют. Некоторые окна до сих пор деревянные стоят. Вот недавно только деньги на несколько пластиковых завод выделил, — говорит тагильчанка.

Напомним, что детсад №192 в Нижнем Тагиле закрылся в конце января 2024 года из-за ремонта канализации. Однако, потом специалисты выявили и другие серьезные проблемы.

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