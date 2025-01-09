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Posted 9 января, 13:24

Published 9 января, 13:24

Modified 9 января, 13:26

Updated 9 января, 13:26

Горячую воду и тепло отключат из-за аварии в Нижнем Тагиле

Садики, школа, магазины и заправка останутся без воды и тепла в Нижнем Тагиле

9 января 2025, 13:24
Фото: 1MI.

Горячую воду и тепло отключат из-за аварии в Нижнем Тагиле

10 января 2025 года в Нижнем Тагиле для устранения аварии на улице Юности, 20 на полдня отключат от тепла и горячей воды часть зданий в Дзержинском районе.

Работы будут проводиться с 9.00 до 16.00. Местных жителей во избежание размораживания придомовой системы просят принять соответствующие меры.

Под отключения попадают дома на Ленинградском проспекте под номерами 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14б, 16, 18, 20, 1б, 7а, 17 и 19. Также тепла не будет на улице Бобкова 2, 4, 3, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20.

В некоторых из этих зданий находятся магазины, пекарня, почта, автозаправка, школа №95 и детсады №199 и №192.

Снова вся Алтайка остается без воды и отопления. Надоело! «Спасибо», за что за окном ноль, а не -30. Но страшно представить, что нас ждет в -30, если при нуле постоянно такие аварии, — пожаловалась редакции TagilCity.ru жительница Вагонки Юлия.

Напомним, что коммунальщики полностью ликвидировали крупную аварию, которая случилась перед Новым годом на ГГМ в Нижнем Тагиле.

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии
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