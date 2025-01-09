Садики, школа, магазины и заправка останутся без воды и тепла в Нижнем Тагиле

Posted 9 января, 13:24
Published 9 января, 13:24
Modified 9 января, 13:26
Updated 9 января, 13:26
Работы будут проводиться с 9.00 до 16.00. Местных жителей во избежание размораживания придомовой системы просят принять соответствующие меры.
Под отключения попадают дома на Ленинградском проспекте под номерами 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14б, 16, 18, 20, 1б, 7а, 17 и 19. Также тепла не будет на улице Бобкова 2, 4, 3, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20.
В некоторых из этих зданий находятся магазины, пекарня, почта, автозаправка, школа №95 и детсады №199 и №192.
Снова вся Алтайка остается без воды и отопления. Надоело! «Спасибо», за что за окном ноль, а не -30. Но страшно представить, что нас ждет в -30, если при нуле постоянно такие аварии, — пожаловалась редакции TagilCity.ru жительница Вагонки Юлия.
Напомним, что коммунальщики полностью ликвидировали крупную аварию, которая случилась перед Новым годом на ГГМ в Нижнем Тагиле.