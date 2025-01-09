Сенатор исполнил мечту тагильского подростка о синтезаторе

Желание тагильчанина исполнил сенатор Виктор Шептий. Он подарил молодому человеку синтезатор. Инструмент станет для подростка новым этапом в музыкальном развитии. Мальчик уже освоил барабаны и флейту и теперь будет учиться играть на синтезаторе.