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Posted 9 января, 14:59

Published 9 января, 14:59

Modified 9 января, 15:01

Updated 9 января, 15:01

Сенатор исполнил мечту тагильского подростка о синтезаторе

Сенатор исполнил мечту тагильского подростка о синтезаторе

9 января 2025, 14:59
Фото: 1MI.
Мечта 16-летнего жителя Нижнего Тагила сбылась с помощью акции «Елка желаний».

Желание тагильчанина исполнил сенатор Виктор Шептий. Он подарил молодому человеку синтезатор. Инструмент станет для подростка новым этапом в музыкальном развитии. Мальчик уже освоил барабаны и флейту и теперь будет учиться играть на синтезаторе.

Подарок школьнику торжественно вручили в ДК, поделился в соцсети Виктор Шептий.

Источник: https://tagilka.ru/112883-muzyikalnyij-podarok-ot-senatora.html
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В этот же день за профессиональные достижения наградили и маму подростка, работницу УВЗ.

Напомним, Владимиру Путину рабочие из Нижнего Тагила подарили «шестерню ведомую».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Подарок#Музыка#Мечта#Екатеринбург
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