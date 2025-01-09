Сенатор исполнил мечту тагильского подростка о синтезаторе

Posted 9 января, 14:59
Published 9 января, 14:59
Modified 9 января, 15:01
Updated 9 января, 15:01
Желание тагильчанина исполнил сенатор Виктор Шептий. Он подарил молодому человеку синтезатор. Инструмент станет для подростка новым этапом в музыкальном развитии. Мальчик уже освоил барабаны и флейту и теперь будет учиться играть на синтезаторе.
Подарок школьнику торжественно вручили в ДК, поделился в соцсети Виктор Шептий.
Источник: https://tagilka.ru/112883-muzyikalnyij-podarok-ot-senatora.html
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В этот же день за профессиональные достижения наградили и маму подростка, работницу УВЗ.
Напомним, Владимиру Путину рабочие из Нижнего Тагила подарили «шестерню ведомую».