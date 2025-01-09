Шашлык круглый год: зимние лайфхаки от шефа Филимонова — слюнки уже текут

Также, по его словам, не стоит мудрить с маринадами: вкус мяса раскрывается идеально с самым простым рецептом. Потребуется много лука — в пропорции 1:1 с мясом, соль, перец, а также минеральная вода. Курицу следует держать в маринаде не более трех часов, свинину — 6-12 часов, а хорошую говядину можно и вовсе не мариновать.