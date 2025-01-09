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Posted 9 января, 11:48

Published 9 января, 11:48

Modified 9 января, 11:50

Updated 9 января, 11:50

Шашлык круглый год: зимние лайфхаки от шефа Филимонова — слюнки уже текут

Шашлык круглый год: зимние лайфхаки от шефа Филимонова — слюнки уже текут

9 января 2025, 11:48
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Мягкое и сочное мясо с идеальной корочкой — что может быть лучше шашлыка на свежем воздухе в легкий морозец! Однако его приготовление зимой сопряжено с целым рядом сложностей. Как сделать мясо идеальным даже в экстремальных условиях, рассказал опытный шеф-повар.

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются любители зимнего шашлыка, это быстрая потеря тепла, рассказал в интервью радио Sputnik повар Станислав Филимонов, бренд-шеф компании BIOLOGIC LIFE.

Именно поэтому, если есть возможность, то зимой для приготовления мяса на свежем воздухе стоит использовать не мангал, а гриль: в нем есть крышка, а на мангале мясо жарится на открытом воздухе.

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Если гриля нет под рукой, тоже не стоит расстраиваться: добиться хорошего результата можно и с помощью мангала, однако предпочтение стоит отдать не шампурам, а решетке.

И иметь какую-то крышку, но не фольгу, фольга просто улетит. Так что готовим на решетке и под крышкой или куполом, чтоб закрывать решетку, и переворачивать мясо так будет удобнее, — посоветовал Станислав Филимонов.

Также, по его словам, не стоит мудрить с маринадами: вкус мяса раскрывается идеально с самым простым рецептом. Потребуется много лука — в пропорции 1:1 с мясом, соль, перец, а также минеральная вода. Курицу следует держать в маринаде не более трех часов, свинину — 6-12 часов, а хорошую говядину можно и вовсе не мариновать.

Приготовление шашлыка зимой — это особый вид кулинарного искусства
Приготовление шашлыка зимой — это особый вид кулинарного искусства. Фото: 1MI

А какие еще лайфхаки можно использовать для приготовления идеально вкусного мяса?

Во-первых, куски должны быть примерно одинакового размера, чтобы прожаривались равномерно. Во-вторых, нужно оставлять небольшое расстояние между кусочками — это обеспечит доступ воздуха и равномерную прожарку. В-третьих, чередуйте мясо с тонкими кусочками сала, если оно постное.

Если вы хотите добиться идеальной корочки, за 2-3 минуты до готовности смажьте мясо смесью меда и лимонного сока (1:1). Во время жарки регулярно переворачивайте мясо. Используйте кисточку, чтобы периодически смазывать кусочки маринадом или смесью воды с уксусом — это предотвратит пересыхание.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Зима#Шашлык#Кулинария#Мангал#Рецепт#Лайфхаки#КЦ#Еда и напитки#Маринад#Приготовление мяса#Гриль
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