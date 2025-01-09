Шашлык круглый год: зимние лайфхаки от шефа Филимонова — слюнки уже текут

Posted 9 января, 11:48
Published 9 января, 11:48
Modified 9 января, 11:50
Updated 9 января, 11:50
Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются любители зимнего шашлыка, это быстрая потеря тепла, рассказал в интервью радио Sputnik повар Станислав Филимонов, бренд-шеф компании BIOLOGIC LIFE.
Именно поэтому, если есть возможность, то зимой для приготовления мяса на свежем воздухе стоит использовать не мангал, а гриль: в нем есть крышка, а на мангале мясо жарится на открытом воздухе.
Если гриля нет под рукой, тоже не стоит расстраиваться: добиться хорошего результата можно и с помощью мангала, однако предпочтение стоит отдать не шампурам, а решетке.
И иметь какую-то крышку, но не фольгу, фольга просто улетит. Так что готовим на решетке и под крышкой или куполом, чтоб закрывать решетку, и переворачивать мясо так будет удобнее, — посоветовал Станислав Филимонов.
Также, по его словам, не стоит мудрить с маринадами: вкус мяса раскрывается идеально с самым простым рецептом. Потребуется много лука — в пропорции 1:1 с мясом, соль, перец, а также минеральная вода. Курицу следует держать в маринаде не более трех часов, свинину — 6-12 часов, а хорошую говядину можно и вовсе не мариновать.
А какие еще лайфхаки можно использовать для приготовления идеально вкусного мяса?
Во-первых, куски должны быть примерно одинакового размера, чтобы прожаривались равномерно. Во-вторых, нужно оставлять небольшое расстояние между кусочками — это обеспечит доступ воздуха и равномерную прожарку. В-третьих, чередуйте мясо с тонкими кусочками сала, если оно постное.
Если вы хотите добиться идеальной корочки, за 2-3 минуты до готовности смажьте мясо смесью меда и лимонного сока (1:1). Во время жарки регулярно переворачивайте мясо. Используйте кисточку, чтобы периодически смазывать кусочки маринадом или смесью воды с уксусом — это предотвратит пересыхание.
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