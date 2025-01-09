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Posted 9 января, 07:13

Published 9 января, 07:13

Modified 9 января, 07:15

Updated 9 января, 07:15

Свердловчанка осуждена на полгода принудительных работ за неуплату алиментов

Свердловчанка осуждена на полгода принудительных работ за неуплату алиментов

9 января 2025, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница поселка Староуткинск Свердловской области не заботилась о своем сыне и теперь полгода проведет на принудительных работах.

Суд признал 45-летнюю женщину виновной в неоднократной неуплате алиментов на сына, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Несмотря на ограничение в родительских правах и судебное решение об уплате алиментов, женщина уклонялась от исполнения обязательств, не работала и не обращалась за помощью в службу занятости.

Общая сумма задолженности превысила полмиллиона рублей. Суд сначала назначил ей 6 месяцев лишения свободы, но заменил его на принудительные работы. Приговор может быть обжалован.

Ранее у вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов.

Жительница Свердловской области попала в колонию за неуплату алиментов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Алименты#Екатеринбург#Инцидент#Неуплата алиментов
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