Свердловчанка осуждена на полгода принудительных работ за неуплату алиментов

Posted 9 января, 07:13
Published 9 января, 07:13
Modified 9 января, 07:15
Updated 9 января, 07:15
Суд признал 45-летнюю женщину виновной в неоднократной неуплате алиментов на сына, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Несмотря на ограничение в родительских правах и судебное решение об уплате алиментов, женщина уклонялась от исполнения обязательств, не работала и не обращалась за помощью в службу занятости.
Общая сумма задолженности превысила полмиллиона рублей. Суд сначала назначил ей 6 месяцев лишения свободы, но заменил его на принудительные работы. Приговор может быть обжалован.
Ранее у вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов.