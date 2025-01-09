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Posted 9 января, 16:09

Published 9 января, 16:09

Modified 9 января, 16:11

Updated 9 января, 16:11

В прошедшие праздники свердловские подростки в два раза реже травились алкоголем

Свердловские подростки в минувшие праздники в два раза реже травились алкоголем

9 января 2025, 16:09
Фото: 1MI.

В прошедшие праздники свердловские подростки в два раза реже травились алкоголем

Минувшие новогодние каникулы были более трезвыми по сравнению с прошлым годом. Например, свердловские подростки гораздо реже обращались за медпомощью из-за отравлений спиртными напитками.

Такую статистику на пресс-конференции в ТАСС-Урал в четверг, 9 января, озвучил замглавврача станции скорой помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.

Медик не назвал точных цифр, однако отметил явную положительную динамику: детских отравлений алкоголем стало намного меньше.

Кроме того, в регионе во время праздников не было серьезных ЧП с детьми и подростками, не зафиксированы преступления в отношении несовершеннолетних, сообщили в Управлении ПДН ГУ МВД. Однако в эти дни активизировались «бегунки»: полиция объявила в розыск 19 подростков. 11 из них живы и уже связались с родными, остальных ищут.

В Каменске-Уральском компания подростков разнесла подъезд жилого дома.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Алкоголь#Подростки#Отравление#Новогодние каникулы#Екатеринбург
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