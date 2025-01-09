Свердловские подростки в минувшие праздники в два раза реже травились алкоголем

Posted 9 января, 16:09
Published 9 января, 16:09
Modified 9 января, 16:11
Updated 9 января, 16:11
Такую статистику на пресс-конференции в ТАСС-Урал в четверг, 9 января, озвучил замглавврача станции скорой помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.
Медик не назвал точных цифр, однако отметил явную положительную динамику: детских отравлений алкоголем стало намного меньше.
Кроме того, в регионе во время праздников не было серьезных ЧП с детьми и подростками, не зафиксированы преступления в отношении несовершеннолетних, сообщили в Управлении ПДН ГУ МВД. Однако в эти дни активизировались «бегунки»: полиция объявила в розыск 19 подростков. 11 из них живы и уже связались с родными, остальных ищут.
В Каменске-Уральском компания подростков разнесла подъезд жилого дома.