Толпы людей и злые водители: тагильчане — о новой системе оплаты проезда в автобусах

Posted 9 января, 03:26
Published 9 января, 03:26
Modified 9 января, 03:28
Updated 9 января, 03:28
О поездке в одном из автобусов, толпах народа, которые не могут нормально ни выйти, ни зайти, и недовольстве водителя рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Татьяна.
Ездили в праздники на одном из автобусов до ТЦ ДЕПО. Мы уже знали, что оплачивать проезд теперь надо при входе, но многие до сих пор не в курсе. Водителю пришлось каждому говорить об этом. Пока ехали, между нами зашел семейный разговор о том, что проезд мы оплатили. А что будет, если вдруг автобус сломается на следующей остановке? Кто будет возвращать нам деньги? — сказала собеседница редакции.
По ее словам, водитель услышал этот диалог и рассказал о своих впечатлениях о новой системе оплаты.
Ужасно много времени занимает, чтобы каждому оторвать и выдать билет из терминала. Почти все оплачивают поездку по безналичному расчету. У всех должен быть при себе билет, будут проверять контролеры. А штраф за проезд «зайцем» теперь 2,5 тысячи рублей. Открыть заднюю дверь не могу, потому что люди заходят и не платят. Приходится всем пассажирам пользоваться только передней дверью, — пояснил водитель.
Он отметил, что теперь с трудом укладывается в 40 минут, отведенных на рейс. По его словам, было бы хорошо, чтобы при входе в автобус сидел человек, который будет обилечивать пассажиров, ведь в трамваях Нижнего Тагила есть кондуктора.
Татьяна рассказала, что у входа-выхода собираются толпы народу, все толкаются, ругаются, некоторые просят передать деньги за проезд уже во время поездки. Водители нервничают и злятся, а ведь им надо следить за дорогой. Если все-таки людям не удается пробраться к передней двери, то начинаются крики на весь автобус, чтобы открыли заднюю.
Похожая ситуация происходит и с автобусами, которые едут на Тагилстрой.
Ездил в праздники в гости к другу. Это полный дурдом. Так как народу было очень много, то водителю пришлось открывать заднюю дверь. Естественно, этим пользовались недобросовестные тагильчане, которые не оплачивали проезд, несмотря на недовольство других пассажиров. Не будет же водитель останавливать автобус и сам проверять кто купил билет, а кто нет. Боюсь представить себе, что будет твориться, когда люди начнут ездить на работу, ведь народу станет еще больше, — считает читатель TagilCity.ru Владимир.
Напомним, что в Нижнем Тагиле с 9 января планируется запустить новый автобусный маршрут №77 с ГГМ на Вагонку.