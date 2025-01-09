Толпы людей и злые водители: тагильчане — о новой системе оплаты проезда в автобусах

Он отметил, что теперь с трудом укладывается в 40 минут, отведенных на рейс. По его словам, было бы хорошо, чтобы при входе в автобус сидел человек, который будет обилечивать пассажиров, ведь в трамваях Нижнего Тагила есть кондуктора.