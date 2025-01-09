Топ-11 дворовых игр нашего прошлого, которые внуки точно оценят

Еще одна увлекательная игра с мячом, которую в последнее время почти позабыли. А в советских школах подростки часто играли в нее на физкультуре. Игра командная и очень похожа на волейбол: то же поле, та же сетка по центру. Задача команд — метнуть мяч на поле соперников так, чтобы он коснулся пола. Мяч, кстати, необязательно отбивать, как в баскетболе, его можно и ловить. Но в этом случае игрок вправе совершить всего три шага, а после он обязан отдать мяч товарищу по команде. Играют до определенного счета.