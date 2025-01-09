Топ-11 дворовых игр нашего прошлого, которые внуки точно оценят

Posted 9 января, 11:31
Published 9 января, 11:31
Modified 9 января, 11:33
Updated 9 января, 11:33
Впрочем, никогда не поздно восполнить пробелы и научить детей и внуков полезному досугу. В этом материале собрали наиболее популярные игры нашего советского и постсоветского детства. Попробуйте вовлечь в них младших членов семьи, отвлекая их от цифровой реальности гаджетов, и откройте для них новые яркие эмоции.
Такие развлечения отлично развивают координацию движений, пространственное мышление, быстроту реакции, самоконтроль.
«Казаки-разбойники»
Говоря о классике дворовых игр детей, выросших в советское время, нельзя не упомянуть о «Казаках-разбойниках». Это командная игра, поэтому для нее нужно как минимум четверо, а вообще чем больше — тем лучше. При помощи жребия игроки делятся на «казаков» и «разбойников». Задача «разбойников» — как можно быстрее убежать от «казаков», а последние стремятся найти их и схватить. Убегая, «разбойники» рисуют мелками стрелочки, указывающие направление своего движения. Но эти стрелки могут быть и ложными. Цель «казаков» не пойти по ложному пути, а вычислить правильный маршрут «разбойников», догнать их и доставить в «темницу».
«Выбивалы»
Также некоторые называют эту игры «Вышибалы». Задача играющих действительно выбить, вышибить игроков из команды соперников. Для игры ребята делятся на две равные по численности команды — на тех, кто выбивает, и тех, кого выбивают. Первые становятся друг против друга на расстоянии 2-3 метров. Вторые — между ними. Выбивающие бросают мяч так, чтобы задеть соперников, а те делают все, чтобы увернуться — приседают, подпрыгивают, уклоняются. Игра длится до последнего выбитого игрока. Потом команды меняются местами.
«Старты»
Эта игра отлично подойдет для дошколят. Мелом на площадке нужно начертить две линии: старт и финиш. Игроки встают у стартовой линии, а ведущий объявляет, каким образом они должны пересечь линию финиша. Например: вприпрыжку, вприсядку, на одной ноге, спиной вперед, боковым шагом, пританцовывая, прыгая как лягушка и т. д. Кто финиширует последним — водит.
«Тише едешь — дальше будешь»
В этой игре тоже нужно сделать разметку «Старт» и «Финиш». Ведущий становится у финиша, игроки — на старте. Расстояние должно быть максимальным, но так, чтобы игроки слышали друг друга. Ведущий поворачивается спиной к игрокам и громко произносит: «Тише едешь, дальше будешь. Стоп!». Пока звучит считалочка, игроки бегут к финишу. Как только слышат «стоп», застывают на месте. Ведущий в этот момент поворачивается и видит, кто нарушил правила (не успел замереть, шевельнулся, засмеялся), а после удаляет штрафника. Побеждает тот, кто добежит до финиша первым.
«Лягушки»
В Советском Союзе играли все девчонки и мальчишки. Все, что требуется для нее, это мяч и глухая стена, о которую игроки будут быть этим самым мячом. Играющие выстраиваются друг за другом в ряд. Первый игрок руками бьет мячом об стену на своем уровне или чуть выше. Когда мяч ударится о землю и отскочит, то через него нужно перепрыгнуть, не задев при этом ни ногой, ни рукой. Стоящий следом делает то же самое и встает в конец очереди.
«Пионербол»
Еще одна увлекательная игра с мячом, которую в последнее время почти позабыли. А в советских школах подростки часто играли в нее на физкультуре. Игра командная и очень похожа на волейбол: то же поле, та же сетка по центру. Задача команд — метнуть мяч на поле соперников так, чтобы он коснулся пола. Мяч, кстати, необязательно отбивать, как в баскетболе, его можно и ловить. Но в этом случае игрок вправе совершить всего три шага, а после он обязан отдать мяч товарищу по команде. Играют до определенного счета.
Есть множество коллективных игр, которые развивают слуховое внимание, эрудицию и сообразительность.
«Поймай вопрос»
Ведущий бросает игрокам мяч с отскоком, задавая при этом вопрос. Игрок должен ответить, прежде чем поймает летящий к нему мяч. Фишка в том, что ответить нужно очень быстро, поэтому вопросы должны быть не на эрудицию, а на сообразительность и скорость мышления. Например, «Может ли пингвин назвать себя птицей?», «Как называют сестру мамы или папы?», «Кто ест галоши на завтрак?». Игра продолжается до момента, пока один из игроков не затруднится ответить. Тогда он становится ведущим.
«Съедобное-несъедобное»
Эта игра из нашего прошлого отлично влияет на быстроту мышления и скорость реакции: мозг параллельно осуществляет несколько операций, а тело должно еще и правильно отреагировать.
Ведущий по очереди бросает игрокам мяч, произнося слова. Если слово обозначает нечто съедобное, то мяч надо поймать, если несъедобное — отбить. На последующем этапе можно усложнить условие и поиграть в режиме «рукотворное-нерукотворное» и т. д.
«Поймай — похлопай»
В ходе данной игры происходит развитие слухового внимания. Все играющие встают в круг, один бросает мяч соседу, выкрикивая при этом число от одного до пяти. Принимающий мяч игрок должен сначала хлопнуть назначенное число раз, а уже потом поймать мячик. Не успел — потерял одну «жизнь» (всего их три). Выигрывает тот, у кого останется мяч.
Игры на гибкость мышления, развитие воображения и пополнение словарного запаса рекомендуются старшим детсадовцам и ученикам начальной школы.
«Да» и «нет» не говорить»
Задействованы два игрока: ведущий и отвечающий на вопросы. Ведущий начинает со считалки: «Да» и «нет» не говорить. В черном-белом не ходить. Вы поедете на бал?» Задача отвечающего ответить, не упоминая слов «да» и «нет», «черное» и «белое». Цель ведущего — задать вопросы так, чтобы игрок сбился и ответил неправильно.
«Море волнуется»
Определяется ведущий, который произносит считалочку: «Море волнуется — раз, море волнуется — два, море волнуется — три: морская фигура, замри!» Игроки в этот момент могут бегать, прыгать, танцевать, но как только прозвучит слово «замри», все должны застыть в причудливой позе, символизирующей водных обитателей. Ведущий по очереди подходит к игрокам, «включает» их, а те начинают «оживать» и изображать своих персонажей. Например, рак пятится назад, дельфины издают характерный звук, кит выпускает фонтан брызг. Выигрывает тот, кто был понятнее или смешнее всех.