УК в Екатеринбурге выплатит женщине более 118 тысяч за ДТП из-за плохой уборки двора

Posted 9 января, 11:23
Published 9 января, 11:23
Modified 9 января, 11:25
Updated 9 января, 11:25
Женщина не сумела проехать колею, высота которой достигала 20 сантиметров, и влетела в автомобиль Lada, который был припаркован, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Автоинспекторы, выехавшие на место аварии, отметили в акте нарушения в содержании дороги. Горожанка отдала машину на экспертизу и по ее итогам обратилась в суд, чтобы взыскать с управляющей компании стоимость ремонта.
Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил иск и взыскал с коммунальной организации более 118 тысяч рублей.
Напомним, в Камышлове женщина отсудила у мэрии 200 тысяч рублей за падение на тротуаре и полученную травму колена.