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Posted 9 января, 11:23

Published 9 января, 11:23

Modified 9 января, 11:25

Updated 9 января, 11:25

УК в Екатеринбурге выплатит женщине более 118 тысяч за ДТП из-за плохой уборки двора

УК в Екатеринбурге выплатит женщине более 118 тысяч за ДТП из-за плохой уборки двора

9 января 2025, 11:23
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге женщина на автомобиле Toyota попала в аварию из-за плохого состояния дороги во дворе на проспекте Космонавтов. Инцидент произошел зимой 2024 года.

Женщина не сумела проехать колею, высота которой достигала 20 сантиметров, и влетела в автомобиль Lada, который был припаркован, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Автоинспекторы, выехавшие на место аварии, отметили в акте нарушения в содержании дороги. Горожанка отдала машину на экспертизу и по ее итогам обратилась в суд, чтобы взыскать с управляющей компании стоимость ремонта.

Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил иск и взыскал с коммунальной организации более 118 тысяч рублей.

Напомним, в Камышлове женщина отсудила у мэрии 200 тысяч рублей за падение на тротуаре и полученную травму колена.

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