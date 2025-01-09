В аэропорту Кольцово отменен рейс Екатеринбург — Худжанд

Напомним, 8 января 2025 года в Екатеринбурге на 13 часов был задержан вылет авиарейса в Египет. По данному факту в транспортном надзорном органе начали проверку. По словам пассажиров, им не обеспечили комфортные условия ожидания в аэропорту.