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Posted 9 января, 11:49

Published 9 января, 11:49

Modified 9 января, 11:51

Updated 9 января, 11:51

В аэропорту Кольцово отменен рейс Екатеринбург — Худжанд

В аэропорту Кольцово отменен рейс Екатеринбург — Худжанд

9 января 2025, 11:49
Фото: Изображение Midjourney.
В аэропорту Кольцово отменили авиарейс компании «Уральские авиалинии», который должен был отправиться из Екатеринбурга в Таджикистан. Вылет самолета был назначен ночью 7 января 2025 года.

Информация о том, что данный авиамаршрут отменен, есть на электронном табло аэропорта Кольцово.

По какой причине рейс не состоялся — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 8 января 2025 года в Екатеринбурге на 13 часов был задержан вылет авиарейса в Египет. По данному факту в транспортном надзорном органе начали проверку. По словам пассажиров, им не обеспечили комфортные условия ожидания в аэропорту.

Три рейса «Уральских авиалиний» были задержаны в Екатеринбурге
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