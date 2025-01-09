В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Posted 9 января, 11:28
Published 9 января, 11:28
Modified 9 января, 11:30
Updated 9 января, 11:30
Порывы ветра будут достигать 18-ти м/с.
Сотрудники МЧС рекомендуют не ходить около неустойчивых конструкций и около стен домов.
Автомобили в ветреную погоду не стоит оставлять под деревьями, так как они могут упасть в результате порыва ветра. Окна, двери и вентиляцию в домах надо закрывать, сообщает региональное МЧС России.
Ранее сообщалось, какой будет погода в январе 2025 года в Свердловской области.