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Posted 9 января, 11:28

Published 9 января, 11:28

Modified 9 января, 11:30

Updated 9 января, 11:30

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

9 января 2025, 11:28
Фото: 1MI.
На Среднем Урале 10 января ожидается очень сильный ветер.

Порывы ветра будут достигать 18-ти м/с.

Сотрудники МЧС рекомендуют не ходить около неустойчивых конструкций и около стен домов.

Автомобили в ветреную погоду не стоит оставлять под деревьями, так как они могут упасть в результате порыва ветра. Окна, двери и вентиляцию в домах надо закрывать, сообщает региональное МЧС России.

Ранее сообщалось, какой будет погода в январе 2025 года в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Сильный ветер#Екатеринбург
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