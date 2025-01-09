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Posted 9 января, 06:35

Published 9 января, 06:35

Modified 9 января, 06:37

Updated 9 января, 06:37

Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

9 января 2025, 06:35
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге столкнулись автомобиль Toyota Hiace и грузовик КАМАЗ на улице Фронтовых Бригад. Один человек скончался. Авария случилась вечером 8 января 2025 года.

Водитель грузовика, совершая поворот в левую сторону, не пропустил легковой автомобиль, в результате чего оба транспорта столкнулись, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

61-летний мужчина, сидевший за рулем иномарки, умер на месте ЧП до того, как приехали врачи. Также пострадал пассажир легкового автомобиля.

Напомним, 8 января 2025 года в Екатеринбурге водитель машины влетел в фонарный столб.

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