Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

Posted 9 января, 06:35
Published 9 января, 06:35
Modified 9 января, 06:37
Updated 9 января, 06:37
Водитель грузовика, совершая поворот в левую сторону, не пропустил легковой автомобиль, в результате чего оба транспорта столкнулись, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
61-летний мужчина, сидевший за рулем иномарки, умер на месте ЧП до того, как приехали врачи. Также пострадал пассажир легкового автомобиля.
Напомним, 8 января 2025 года в Екатеринбурге водитель машины влетел в фонарный столб.