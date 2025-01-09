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Posted 9 января, 07:17

Published 9 января, 07:17

Modified 9 января, 07:19

Updated 9 января, 07:19

Водитель BMW сбил двух пешеходов в поселке в Свердловской области

Водитель BMW сбил двух пешеходов в поселке в Свердловской области

9 января 2025, 07:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В поселке Балтым водитель автомобиля BMW сбил двух женщин 60 и 36 лет на Первомайской улице. ДТП случилось утром 9 января 2025 года.

По словам автомобилиста, он не заметил женщин, вследствие чего наехал на них, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Обе свердловчанки пострадали. Их отвезли в клинику, где медицинские сотрудники оказывают им помощь. В ГИБДД проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, 4 января 2025 года в Екатеринбурге правоохранитель, управлявший автомобилем, сбил пожилую женщину, вследствие чего она умерла. В отношении него возбудили дело. Ведется следствие.

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