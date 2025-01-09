Водитель BMW сбил двух пешеходов в поселке в Свердловской области

Posted 9 января, 07:17
Published 9 января, 07:17
Modified 9 января, 07:19
Updated 9 января, 07:19
По словам автомобилиста, он не заметил женщин, вследствие чего наехал на них, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Обе свердловчанки пострадали. Их отвезли в клинику, где медицинские сотрудники оказывают им помощь. В ГИБДД проводится проверка по факту случившегося.
Напомним, 4 января 2025 года в Екатеринбурге правоохранитель, управлявший автомобилем, сбил пожилую женщину, вследствие чего она умерла. В отношении него возбудили дело. Ведется следствие.