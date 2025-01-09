Выходные и праздничные дни в РФ в 2025 году

Posted 9 января, 04:49
Published 9 января, 04:49
Modified 9 января, 08:02
Updated 9 января, 08:02
Первую январскую неделю люди отдыхали из-за новогодних праздников. Так, праздничный день 4 января, который пришелся на субботу, перенесли на 2 мая, которое будет в пятницу, а 5 января перенесли на 31 декабря. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
23 февраля в 2025 году приходится на воскресенье. В связи с этим праздничный выходной перенесли на 8 мая, которое будет в четверг. Праздник 8 марта в наступившем году тоже выпал на выходной день — на субботу, поэтому его перенесли на 13 июня.
В мае праздничные дни будут длиться с 1 по 4 число и с 8 по 11. В июне россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня. Затем праздники наступят только в ноябре. С субботы 1 ноября праздничный день перенесут на 3 ноября, которое будет в понедельник. Таким образом, в ноябре выходные будут 2-4 числа.
В декабре 2025 года последняя рабочая неделя, как и первая в этом году, будет двухдневной: в понедельник и вторник 29 и 30 декабря.