Выходные и праздничные дни в РФ в 2025 году

В мае праздничные дни будут длиться с 1 по 4 число и с 8 по 11. В июне россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня. Затем праздники наступят только в ноябре. С субботы 1 ноября праздничный день перенесут на 3 ноября, которое будет в понедельник. Таким образом, в ноябре выходные будут 2-4 числа.