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Posted 9 января, 09:04

Published 9 января, 09:04

Modified 9 января, 09:06

Updated 9 января, 09:06

Выпускник института МЧС в Екатеринбурге погиб после атаки беспилотников

Выпускник института МЧС в Екатеринбурге погиб после атаки беспилотников

9 января 2025, 09:04
При ликвидации возгорания после падения беспилотника в Энгельсе погибли два спасателя МЧС, один из которых учился в екатеринбургском институте МЧС.

Возгорание произошло в городе Энгельс (Саратовская область) из-за атаки беспилотников. В огне погибли 2 спасателя. Судьба одного из них — Геннадия Афанасьева — связана с городом Екатеринбург. Здесь он учился в институте МЧС. Он работал в Саратове в должности начальника 1-й пожарно-спасательной части. Вместе с ним погиб коллега — Жаслан Телеупов.

Афанасьев последние несколько лет работал на пожарах самой высокой степени сложности. У него осталась супруга и несовершеннолетняя дочь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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