Выпускник института МЧС в Екатеринбурге погиб после атаки беспилотников

Posted 9 января, 09:04
Published 9 января, 09:04
Modified 9 января, 09:06
Updated 9 января, 09:06
Возгорание произошло в городе Энгельс (Саратовская область) из-за атаки беспилотников. В огне погибли 2 спасателя. Судьба одного из них — Геннадия Афанасьева — связана с городом Екатеринбург. Здесь он учился в институте МЧС. Он работал в Саратове в должности начальника 1-й пожарно-спасательной части. Вместе с ним погиб коллега — Жаслан Телеупов.
Афанасьев последние несколько лет работал на пожарах самой высокой степени сложности. У него осталась супруга и несовершеннолетняя дочь, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в пожаре под Асбестом.