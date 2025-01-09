Выпускник института МЧС в Екатеринбурге погиб после атаки беспилотников

Возгорание произошло в городе Энгельс (Саратовская область) из-за атаки беспилотников. В огне погибли 2 спасателя. Судьба одного из них — Геннадия Афанасьева — связана с городом Екатеринбург. Здесь он учился в институте МЧС. Он работал в Саратове в должности начальника 1-й пожарно-спасательной части. Вместе с ним погиб коллега — Жаслан Телеупов.