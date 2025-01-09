Жители Екатеринбурга предупредили хозяев собак о догхантерах на Сортировке

Напомним, с 2022 года в садовом товариществе «Леба» в Нижнем Тагиле действуют догхантеры, которые дают собакам отравленные сосиски. Так, в 2024 году в этом районе погибло 11 собак. Жертвами стали как бездомные, так и домашние псы.