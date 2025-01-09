Жители Екатеринбурга предупредили хозяев собак о догхантерах на Сортировке

Posted 9 января, 10:09
Published 9 января, 10:09
Modified 9 января, 10:11
Updated 9 января, 10:11
По словам очевидца, на улице стоит торт, который облит жидкостью розового цвета. Эта же жидкость разлита на снегу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Если этот тот самый препарат, то он очень токсичен для собак и может привести к летальному исходу! — говорит горожанин.
Напомним, с 2022 года в садовом товариществе «Леба» в Нижнем Тагиле действуют догхантеры, которые дают собакам отравленные сосиски. Так, в 2024 году в этом районе погибло 11 собак. Жертвами стали как бездомные, так и домашние псы.