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Posted 9 января, 10:09

Published 9 января, 10:09

Modified 9 января, 10:11

Updated 9 января, 10:11

Жители Екатеринбурга предупредили хозяев собак о догхантерах на Сортировке

Жители Екатеринбурга предупредили хозяев собак о догхантерах на Сортировке

9 января 2025, 10:09
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге горожане рассказали о странной жидкости, которая разлита около домов на Расточной улице.

По словам очевидца, на улице стоит торт, который облит жидкостью розового цвета. Эта же жидкость разлита на снегу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Если этот тот самый препарат, то он очень токсичен для собак и может привести к летальному исходу! — говорит горожанин.

Напомним, с 2022 года в садовом товариществе «Леба» в Нижнем Тагиле действуют догхантеры, которые дают собакам отравленные сосиски. Так, в 2024 году в этом районе погибло 11 собак. Жертвами стали как бездомные, так и домашние псы.

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