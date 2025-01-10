18 подростков пропали в Свердловской области во время новогодних праздников

Posted 10 января, 03:24
Published 10 января, 03:24
Modified 10 января, 03:26
Updated 10 января, 03:26
Известно, что 11 пропавших детей живут в семьях и ушли из дома, семь человек покинули госучреждения. Школьники, которые еще не найдены, находятся на связи.
Они не желают находиться под вниманием старших и пообещали вернуться после праздников, рассказала во время пресс-конференции ТАСС временно исполняющая обязанности главы организации деятельности участковых и ПДН Оксана Воробей.
Напомним, 7 января 2025 года в Нижнем Тагиле пропал 12-летний мальчик. Вскоре он был найден у друга.