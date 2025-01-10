tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 03:24

Published 10 января, 03:24

Modified 10 января, 03:26

Updated 10 января, 03:26

18 подростков пропали в Свердловской области во время новогодних праздников

18 подростков пропали в Свердловской области во время новогодних праздников

10 января 2025, 03:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области пропали почти 20 подростков с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. 11 человек из них уже найдены.

Известно, что 11 пропавших детей живут в семьях и ушли из дома, семь человек покинули госучреждения. Школьники, которые еще не найдены, находятся на связи.

Они не желают находиться под вниманием старших и пообещали вернуться после праздников, рассказала во время пресс-конференции ТАСС временно исполняющая обязанности главы организации деятельности участковых и ПДН Оксана Воробей.

Напомним, 7 января 2025 года в Нижнем Тагиле пропал 12-летний мальчик. Вскоре он был найден у друга.

В Екатеринбурге найден пропавший школьник
Узнать подробнее
Читайте также:
13 пожаров произошло в Свердловской области за суткиПодростки в Реже зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались над нимПодростки взрывают петарды на ГГМ в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Подростки#Статистика#Праздники#ЧП#Пропавшие#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика