Что такое тринадцатая зарплата и будут ли ее платить россиянам в 2025 году?

Понятие тринадцатая зарплата появилось в 60-х годах XX века, когда все предприятия и организации были государственными. Руководители, подводя итоги года, поощряли ответственных работников премией. Поскольку вознаграждение было в размере месячного оклада и выплачивалось буквально перед Новым годом либо в начале января, сразу после праздников, то его стали негласно называть тринадцатой зарплатой. Сегодня, уже в эпоху частной собственности, тринадцатой зарплатой, как правило, называют годовую премию.