Что такое тринадцатая зарплата и будут ли ее платить россиянам в 2025 году?

Posted 10 января, 10:38
Published 10 января, 10:38
Modified 10 января, 10:40
Updated 10 января, 10:40
24 декабря лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьеру Михаилу Мишустину с инициативой закрепить в Трудовом кодексе (ТК) обязательную выплату тринадцатой зарплаты россиянам. По словам парламентария, подобная мера будет способствовать мотивации работников на рост производственных показателей, улучшению ситуации с дефицитом кадров, а также поможет россиянам более качественно организовать праздничный отдых.
Понятие тринадцатая зарплата появилось в 60-х годах XX века, когда все предприятия и организации были государственными. Руководители, подводя итоги года, поощряли ответственных работников премией. Поскольку вознаграждение было в размере месячного оклада и выплачивалось буквально перед Новым годом либо в начале января, сразу после праздников, то его стали негласно называть тринадцатой зарплатой. Сегодня, уже в эпоху частной собственности, тринадцатой зарплатой, как правило, называют годовую премию.
Напомним, в данный момент тринадцатую зарплату могут получить работники только тех организаций, чьи руководители лично принимают решение о подобном поощрении. Обязательной нормы о выплате тринадцатой зарплаты в ТК нет.
«Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Но выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами. В некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои KPI — ключевые показатели эффективности. В других — ее выплачивают всем сотрудникам, независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты зависит от стажа работы в компании или занимаемой должности», — сообщили в Роструде.
Увы, сегодня, как правило, большинство организаций не выплачивает работникам тринадцатую зарплату. Исключение составляют сотрудники бюджетных сфер, военнослужащие, госдеятели.
Поддержит ли правительство во главе с Михаилом Мишустиным предложение справоросса Сергея Миронова, покажет время. Но уже сейчас некоторые эксперты высказываются о целесообразности подобного новшества.
Так, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова отметила, что работодатели вряд ли захотят увеличивать фонд заработной платы на 8,3%, как того потребует новая норма.
«Если это станет обязательным, то иные премии и надбавки будут уменьшены. Если это будет невозможно, то компания придумает, как сэкономить на другом — например, отменить добровольное медицинское страхование», — считает специалист.
Иванова отметила, что юридические лица, имеющие возможность дополнительно поощрять работников, и так уже это делают. А нежелающие выплачивать обязательные годовые премии найдут способы уйти от повышения затрат.