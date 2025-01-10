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Posted 10 января, 10:38

Published 10 января, 10:38

Modified 10 января, 10:40

Updated 10 января, 10:40

Что такое тринадцатая зарплата и будут ли ее платить россиянам в 2025 году?

Что такое тринадцатая зарплата и будут ли ее платить россиянам в 2025 году?

10 января 2025, 10:38
Фото: 1MI. Что такое тринадцатая зарплата и будут ли ее платить россиянам в 2025 году?
Под самый конец года в правительстве разгорелись споры о тринадцатой зарплате — поступило предложение сделать ее обязательной для всех россиян. Реальна ли реализация такой инициативы? И что вообще вмещает в себя понятие «тринадцатая зарплата»? Разбираемся в этом материале.

Кто выступил с инициативой?

24 декабря лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьеру Михаилу Мишустину с инициативой закрепить в Трудовом кодексе (ТК) обязательную выплату тринадцатой зарплаты россиянам. По словам парламентария, подобная мера будет способствовать мотивации работников на рост производственных показателей, улучшению ситуации с дефицитом кадров, а также поможет россиянам более качественно организовать праздничный отдых.

Сергей Миронов выступил с инициативой закрепить в Трудовом кодексе обязательную выплату тринадцатой зарплаты россиянам
Сергей Миронов выступил с инициативой закрепить в Трудовом кодексе обязательную выплату тринадцатой зарплаты россиянам. Фото: freepik.com

Что же такое тринадцатая зарплата?

Понятие тринадцатая зарплата появилось в 60-х годах XX века, когда все предприятия и организации были государственными. Руководители, подводя итоги года, поощряли ответственных работников премией. Поскольку вознаграждение было в размере месячного оклада и выплачивалось буквально перед Новым годом либо в начале января, сразу после праздников, то его стали негласно называть тринадцатой зарплатой. Сегодня, уже в эпоху частной собственности, тринадцатой зарплатой, как правило, называют годовую премию.

В настоящее время большинство организаций не выплачивает работникам тринадцатую зарплату
В настоящее время большинство организаций не выплачивает работникам тринадцатую зарплату. Фото: freepik.com

Кто сейчас получает тринадцатую зарплату?

Напомним, в данный момент тринадцатую зарплату могут получить работники только тех организаций, чьи руководители лично принимают решение о подобном поощрении. Обязательной нормы о выплате тринадцатой зарплаты в ТК нет.

«Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Но выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами. В некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои KPI — ключевые показатели эффективности. В других — ее выплачивают всем сотрудникам, независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты зависит от стажа работы в компании или занимаемой должности», — сообщили в Роструде.

Увы, сегодня, как правило, большинство организаций не выплачивает работникам тринадцатую зарплату. Исключение составляют сотрудники бюджетных сфер, военнослужащие, госдеятели.

Эксперты отмечают, что если тринадцатая зарплата станет обязательной, то иные премии и надбавки могут быть уменьшены
Эксперты отмечают, что если тринадцатая зарплата станет обязательной, то иные премии и надбавки могут быть уменьшены. Фото: freepik.com

Утвердят ли тринадцатую зарплату в качестве обязательной?

Поддержит ли правительство во главе с Михаилом Мишустиным предложение справоросса Сергея Миронова, покажет время. Но уже сейчас некоторые эксперты высказываются о целесообразности подобного новшества.

Так, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова отметила, что работодатели вряд ли захотят увеличивать фонд заработной платы на 8,3%, как того потребует новая норма.

«Если это станет обязательным, то иные премии и надбавки будут уменьшены. Если это будет невозможно, то компания придумает, как сэкономить на другом — например, отменить добровольное медицинское страхование», — считает специалист.

Иванова отметила, что юридические лица, имеющие возможность дополнительно поощрять работников, и так уже это делают. А нежелающие выплачивать обязательные годовые премии найдут способы уйти от повышения затрат.

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