tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 07:08

Published 10 января, 07:08

Modified 10 января, 07:10

Updated 10 января, 07:10

Девятиклассница из Артемовского пропала после онлайн-знакомства

Девятиклассница из Артемовского пропала после онлайн-знакомства

10 января 2025, 07:08
Фото: Изображение Midjourney.
В Артемовском пропала Снежана Требушкова, которая учится в девятом классе. Она ушла из дома 8 января 2025 года. 9 января девочка последний раз выходила на связь.

Предположительно, пропажа школьницы может быть связана с ее молодым человеком, с которым она познакомилась в интернете. Девочка живет в благополучной семье и ранее из дома не убегала, сообщают «Егоршинские вести».

Фото: Полиция Артемовского

В момент исчезновения на девочке были надеты темный зимний плащ, шерстяная вязаная шапка белого цвета, высокие черные сапоги, джинсы и серое худи на «молнии».

Напомним, 3 января 2025 года в Екатеринбурге пропал местный житель на автомобиле Ford Focus.

Пропавший в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик был найден
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга уехал из дома на машине и пропалДевушка из Алапаевска пропала в Нижнем ТагилеДвое мужчин пропали полгода назад в Верхней Салде
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Школьница#Артемовский#ЧП#Приметы#Пропажа#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика