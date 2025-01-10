Девятиклассница из Артемовского пропала после онлайн-знакомства

Posted 10 января, 07:08
Published 10 января, 07:08
Modified 10 января, 07:10
Updated 10 января, 07:10
Предположительно, пропажа школьницы может быть связана с ее молодым человеком, с которым она познакомилась в интернете. Девочка живет в благополучной семье и ранее из дома не убегала, сообщают «Егоршинские вести».
В момент исчезновения на девочке были надеты темный зимний плащ, шерстяная вязаная шапка белого цвета, высокие черные сапоги, джинсы и серое худи на «молнии».
Напомним, 3 января 2025 года в Екатеринбурге пропал местный житель на автомобиле Ford Focus.