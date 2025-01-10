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Posted 10 января, 16:12

Published 10 января, 16:12

Modified 10 января, 16:14

Updated 10 января, 16:14

В Свердловской области обнаружили подпольные оружейные мастерские

ФСБ выявила подпольные оружейные мастерские в Свердловской области

10 января 2025, 16:12
Фото: 1MI.

В Свердловской области обнаружили подпольные оружейные мастерские

В России прошла масштабная операция по выявлению мастерских, которые подпольно изготавливают оружие. Такие точки обнаружены в том числе в Свердловской области.

Всего выявлено 38 таких мастерских и изъято 355 единиц разного оружия, сообщает «Антитеррор Урал».

В ходе обысков силовики обнаружили автоматы, пулеметы и гранатометы, а также различные взрывные устройства — мины и гранаты. В подпольных точках хранилось около 35 кг взрывчатых веществ и порядка 94 тысяч патронов.

Обыски проходили в разных регионах. Помимо Свердловской области факты незаконного оборота и хранения оружия выявлены в 40 регионах. Задержаны 109 человек.

Ранее в Нижнем Тагиле вооруженные люди ограбили магазин с петардами.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#ФСБ#Оружие#Задержание#Правоохранительные органы#Огнестрельное оружие#Екатеринбург#Обыски
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