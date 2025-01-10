ФСБ выявила подпольные оружейные мастерские в Свердловской области

Posted 10 января, 16:12
Published 10 января, 16:12
Modified 10 января, 16:14
Updated 10 января, 16:14
Всего выявлено 38 таких мастерских и изъято 355 единиц разного оружия, сообщает «Антитеррор Урал».
В ходе обысков силовики обнаружили автоматы, пулеметы и гранатометы, а также различные взрывные устройства — мины и гранаты. В подпольных точках хранилось около 35 кг взрывчатых веществ и порядка 94 тысяч патронов.
Обыски проходили в разных регионах. Помимо Свердловской области факты незаконного оборота и хранения оружия выявлены в 40 регионах. Задержаны 109 человек.
Ранее в Нижнем Тагиле вооруженные люди ограбили магазин с петардами.