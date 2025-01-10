Излюбленные зимние маршруты тагильчан: куда отправиться за снегом и настроением

Один из самых известных в Свердловской области горнолыжных комплексов находится на горе Белой. Расположена она почти в 40 км от Нижнего Тагила, таким образом, дорога для тагильчан займет около часа. Сюда ездят со всего Урала — чтобы покататься на лыжах и сноубордах — их здесь можно взять напрокат. Высота Белой — 715 метров над уровнем моря. На курорте имеются пять удобных трасс разной протяженности. Для тех, кто не катается местные гиды могут предложить горную прогулку — добраться до вершины можно по канатной дороге, а уже отсюда полюбоваться на открывающиеся виды.