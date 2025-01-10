Излюбленные зимние маршруты тагильчан: куда отправиться за снегом и настроением

Posted 10 января, 10:33
Published 10 января, 10:33
Modified 10 января, 10:35
Updated 10 января, 10:35
Тагильчане очень любят активный зимний отдых. Один из любимых маршрутов — это поход на гору Медведь-камень. Свое название она получила из-за своей формы — издали гора напоминает силуэт лежащего медведя. Местные жители ходят сюда и летом, и зимой. Каждый сезон дарит путешественникам свои красоты. Зимой с вершины горы взору предстают суровые, но величественные пейзажи — речные излучины, хвойные леса, заснеженные равнины.
Подъем на гору по пологой тропе достаточно простой и легкий, поэтому в поход тагильчане часто берут детей школьного возраста. Те, кого интересует на поход, а прогулка природному объекту, могут посетить этнокомплекс «Ермаково городище», расположенное у подножия горы Медведь-камня. Обзорная экскурсия к этой природной достопримечательности входит в посещение этнокомплекса, а также путешествие по этнопарку, посещение здешних музеев и исторических объектов, катание на санях и пр.
Один из самых известных в Свердловской области горнолыжных комплексов находится на горе Белой. Расположена она почти в 40 км от Нижнего Тагила, таким образом, дорога для тагильчан займет около часа. Сюда ездят со всего Урала — чтобы покататься на лыжах и сноубордах — их здесь можно взять напрокат. Высота Белой — 715 метров над уровнем моря. На курорте имеются пять удобных трасс разной протяженности. Для тех, кто не катается местные гиды могут предложить горную прогулку — добраться до вершины можно по канатной дороге, а уже отсюда полюбоваться на открывающиеся виды.
Посещение горы Белой будет неполным, если не заехать в расположенную неподалеку Висимскую зооферму, где есть возможность покормить оленей, альпак, страусов и других животных и птиц. Также на горе Белой находится множество баз и домов отдыха, где доступны разные зимние развлечения и можно попарится в настоящей русской бане.
Горнолыжные трассы горы Долгой тоже манят к себе десятки тагильчан в зимний период. Местные жители любят это места за бюджетные цены, красивые виды и комфортные трассы, расположенные на Восточном склоне. Горнолыжному комплексу на горе Долгой уже более 50 лет. Здесь занимаются воспитанники СДЮШОР «Аист». Но любителям разрешено кататься на самых безопасных трассах. На территории функционируют четыре горнолыжные трассы, лыжный стадион с четырьмя лыжными трассами. Также для спортсменов построены лыжероллерная трасса, стрелковый стенд и четыре трамплина для прыжков в длину.
Недалеко от горнолыжного комплекса расположена еще одна местная достопримечательность — Голый камень, с вершины которого весь Тагил виден как на ладони. Восхождение на Голый камень очень простое, поэтому будет уместен поход всей семьей с детьми.
В Тагиле куда ни кинь взгляд — всюду горы. Многие из них являются желанными объектами для любителей горных походов. Но особенно ценятся необычные памятники природы, с причудливыми очертаниями, такие как Медведь-камень, скала Кораблик, гора Дыроватик.
Скала Кораблик находится в некотором удалении от города, возле поселка Синегорский. Это цепочка живописных скал, которые тянутся почти на полкилометра. Если забраться на их вершину, то видно, что очертания скал напоминают корму корабля с поднятыми парусами.
Гора Дыроватик расположена близ поселка Черноисточинск. За свою причудливую форму в виде арки, образованной при помощи многолетнего выветривания горных пород, гора внесена в список природных памятников Свердловской области. Место очень живописное, склоны горы покрыты лесами, а с вершины открывается невероятно зрелищный вид на окрестности.