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Posted 10 января, 15:32

Published 10 января, 15:32

Modified 10 января, 15:34

Updated 10 января, 15:34

В Горноуральском водители рискуют жизнью из-за нечищеных дорог

«Колея, накат, снежная каша». Общественников возмутили дороги в Горноуральском

10 января 2025, 15:32
Фото: паблик «ОД „Тагил без ям — ОБщественное движение“.

В Горноуральском водители рискуют жизнью из-за нечищеных дорог

Дороги в Горноуральском городском округе завалены снегом. Водителям приходится передвигаться с риском для жизни.

Тагильский общественник Никита Чапурин обратил внимание на состояние дорог в Горноуральском. По его словам, ездить там просто опасно.

Дороги в Горноуральском содержатся кошмарно! Колея, накат, снежная каша. Меня чуть не выбросило из колеи, — написал он в паблике «ОД „Тагил без ям — общественное движение“.

Чапурин пообещал направить соответствующее обращение в ГИБДД.

Жители Горноуральского относятся к ситуации с юмором.

О, вот и наше захолустье заметили, — прокомментировал один из подписчиков паблика.
Чуть не считается, выбросит — тогда и почистят, — отметил другой житель Горноуральска.

Ранее общественники также проверили, как идет уборка снега на участке Серовского тракта от Нижнего Тагила до Горноуральского. Дорожная техника действительно выходила на линию, трасса посыпалась реагентами, однако правила зимнего содержания дорог, по их словам, грубо нарушаются: вдоль мостов и эстакад навален снег.

Ранее мэр Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в городе уборка снега идет круглосуточно.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Снег#Горноуральский#Дороги#Серовский тракт#Зима#Уборка снега#Общественники#Екатеринбург
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