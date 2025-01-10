«Колея, накат, снежная каша». Общественников возмутили дороги в Горноуральском

Ранее общественники также проверили, как идет уборка снега на участке Серовского тракта от Нижнего Тагила до Горноуральского. Дорожная техника действительно выходила на линию, трасса посыпалась реагентами, однако правила зимнего содержания дорог, по их словам, грубо нарушаются: вдоль мостов и эстакад навален снег.