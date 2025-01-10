Коммунальщиков в Свердловской области предупредили о возможности схода снега с крыш

Posted 10 января, 10:59
Published 10 января, 10:59
Modified 10 января, 11:01
Updated 10 января, 11:01
В вышеуказанные дни станет теплее до +2 градусов. Также возможен мокрый снег. В связи с этим возможны сход снега с крыш, обрушение кровли и образование сосулек, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Сотрудникам коммунальных служб необходимо очистить крыши от снега и сосулек, проинформировать местных жителей о риске их обрушения и соблюдать при выполнении работ требования охраны труда и безопасности населения.
Напомним, в Свердловской области ожидается оттепель. После нее наступит небольшое понижение температуры до 7 градусов.