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Posted 10 января, 10:59

Published 10 января, 10:59

Modified 10 января, 11:01

Updated 10 января, 11:01

Коммунальщиков в Свердловской области предупредили о возможности схода снега с крыш

Коммунальщиков в Свердловской области предупредили о возможности схода снега с крыш

10 января 2025, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области возможен сход снежных масс с крыш домов из-за потепления 9–12 января 2025 года.

В вышеуказанные дни станет теплее до +2 градусов. Также возможен мокрый снег. В связи с этим возможны сход снега с крыш, обрушение кровли и образование сосулек, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Сотрудникам коммунальных служб необходимо очистить крыши от снега и сосулек, проинформировать местных жителей о риске их обрушения и соблюдать при выполнении работ требования охраны труда и безопасности населения.

Напомним, в Свердловской области ожидается оттепель. После нее наступит небольшое понижение температуры до 7 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Снег#Коммунальщики#Уборка снега#Дома#Сход снега с крыш#Екатеринбург
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