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Posted 10 января, 13:36

Published 10 января, 13:36

Modified 10 января, 13:38

Updated 10 января, 13:38

Астролог рассказала о приближающемся полнолунии в Свердловской области

Конфликты, травмы и споры: опасный период ждет свердловчан из-за полнолуния

10 января 2025, 13:36
Фото: Изображение Midjourney.

Астролог рассказала о приближающемся полнолунии в Свердловской области

14 января 2025 года в Свердловской области будет полнолуние в Раке. Астрологи уверяют, что оно будет достаточно напряженным.

По словам астролога Марии Кучмы, в полнолуние люди очень эмоциональны. Поэтому необходимо сдерживать себя, больше времени проводить дома. Могут рушиться планы и трудно действовать эффективно.

Не рекомендуется четыре дня до и четыре дня после полнолуния начинать новые проекты, вступать в конфликты, подписывать важные документы, переезжать, делать крупные покупки, заниматься экстримом, — рассказала астролог редакции TagilCity.ru.

По ее прогнозам, до 28 февраля сохранится вероятность конфликтов, споров, травм, ожогов или порезов. Мария Кучма порекомендовала свердловчанам быть внимательными и аккуратными, а также придерживаться техники безопасности.

Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала астрологический гид на 2025 год.

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