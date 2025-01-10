Конфликты, травмы и споры: опасный период ждет свердловчан из-за полнолуния

Posted 10 января, 13:36
Published 10 января, 13:36
Modified 10 января, 13:38
Updated 10 января, 13:38
По словам астролога Марии Кучмы, в полнолуние люди очень эмоциональны. Поэтому необходимо сдерживать себя, больше времени проводить дома. Могут рушиться планы и трудно действовать эффективно.
Не рекомендуется четыре дня до и четыре дня после полнолуния начинать новые проекты, вступать в конфликты, подписывать важные документы, переезжать, делать крупные покупки, заниматься экстримом, — рассказала астролог редакции TagilCity.ru.
По ее прогнозам, до 28 февраля сохранится вероятность конфликтов, споров, травм, ожогов или порезов. Мария Кучма порекомендовала свердловчанам быть внимательными и аккуратными, а также придерживаться техники безопасности.
Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала астрологический гид на 2025 год.