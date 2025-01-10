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Posted 10 января, 05:31

Published 10 января, 05:31

Modified 10 января, 05:33

Updated 10 января, 05:33

Водитель иномарки погибла в ДТП на Арамильском тракте

Машина съехала с дороги и перевернулась на Арамильском тракте

10 января 2025, 05:31
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки погибла в ДТП на Арамильском тракте

Водитель автомобиля Chevrolet Aveo погибла в аварии на Арамильском тракте. ДТП случилось ночью 10 января 2025 года.

Девушка, сидевшая за рулем автомобиля, ехала в Арамиль из Кольцово на небезопасной скорости. В какой-то момент она не справилась с вождением, вследствие чего машина оказалась в кювете и перевернулась, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате аварии свердловчанка скончалась на месте случившегося от полученных травм. Прибывшие полицейские проводят расследование.

Напомним, на Серовском тракте столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли два человека и два пострадали.

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