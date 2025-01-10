Машина съехала с дороги и перевернулась на Арамильском тракте

Posted 10 января, 05:31
Published 10 января, 05:31
Modified 10 января, 05:33
Updated 10 января, 05:33
Девушка, сидевшая за рулем автомобиля, ехала в Арамиль из Кольцово на небезопасной скорости. В какой-то момент она не справилась с вождением, вследствие чего машина оказалась в кювете и перевернулась, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате аварии свердловчанка скончалась на месте случившегося от полученных травм. Прибывшие полицейские проводят расследование.
Напомним, на Серовском тракте столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли два человека и два пострадали.