Машина съехала с дороги и перевернулась на Арамильском тракте

Девушка, сидевшая за рулем автомобиля, ехала в Арамиль из Кольцово на небезопасной скорости. В какой-то момент она не справилась с вождением, вследствие чего машина оказалась в кювете и перевернулась, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.