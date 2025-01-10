Мать в Красноуральске напала с ножом на двоих детей и покончила с собой

Дети в результате нападения остались живы. По данным регионального Минздрава, они сейчас находятся в больнице. Врачи решают вопрос о том, чтобы перевезти их в екатеринбургскую клинику. В Следкоме возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.