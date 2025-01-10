tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 06:09

Published 10 января, 06:09

Modified 10 января, 06:11

Updated 10 января, 06:11

Мать в Красноуральске напала с ножом на двоих детей и покончила с собой

Мать в Красноуральске напала с ножом на двоих детей и покончила с собой

10 января 2025, 06:09
Фото: 1MI.
В Красноуральске женщина причинила вред семилетнему сыну и девятилетней девочке, а затем совершила самоубийство. Происшествие случилось ночью 10 января 2025 года.

После нападения пострадавший мальчик сумел добраться до соседнего дома. Его сестра тоже вышла из квартиры, однако потеряла сознание в подъезде. Мальчика заметил местный житель, рассказали в пресс-службе областного СК.

Под окнами дома была найдена мертвая 40-летняя женщина, являвшаяся матерью детей.

Дети в результате нападения остались живы. По данным регионального Минздрава, они сейчас находятся в больнице. Врачи решают вопрос о том, чтобы перевезти их в екатеринбургскую клинику. В Следкоме возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, ночью 1 января 2025 года в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на мужчину, который гулял со своей женой. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

Стало известно, почему компания в Североуральске напала на фельдшера
Узнать подробнее
Читайте также:
17 человек в Тюменской области оказались в больнице после купания в бассейнеГодовалая девочка в Верхней Пышме ехала без автокресла в машине и пострадала в ДТППенсионер из Свердловской области убил мужчину из-за сомнений в своей судимости
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Дети#Уголовное дело#Нож#Мать#ЧП#Самоубийство#Пострадавшие#Красноуральск#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика