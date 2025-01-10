Мать в Красноуральске напала с ножом на двоих детей и покончила с собой

Posted 10 января, 06:09
Published 10 января, 06:09
Modified 10 января, 06:11
Updated 10 января, 06:11
После нападения пострадавший мальчик сумел добраться до соседнего дома. Его сестра тоже вышла из квартиры, однако потеряла сознание в подъезде. Мальчика заметил местный житель, рассказали в пресс-службе областного СК.
Под окнами дома была найдена мертвая 40-летняя женщина, являвшаяся матерью детей.
Дети в результате нападения остались живы. По данным регионального Минздрава, они сейчас находятся в больнице. Врачи решают вопрос о том, чтобы перевезти их в екатеринбургскую клинику. В Следкоме возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Напомним, ночью 1 января 2025 года в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на мужчину, который гулял со своей женой. Пострадавшего отвезли в медучреждение.