На предприятии в Свердловской области нашли сервелат с антибиотиками

На днях было сделано заключение о качестве продукции на основе лабораторного исследования. В документе сообщается, что качество продукции не соответствует ГОСТу. В колбасе нашли лекарственное вещество — офлоксацин. Наличие этого антибиотика в готовой пище недопустимо, говорится в сообщении.