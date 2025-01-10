На предприятии в Свердловской области нашли сервелат с антибиотиками

Posted 10 января, 14:31
Published 10 января, 14:31
Modified 10 января, 14:33
Updated 10 января, 14:33
Пробы были взяты в конце ушедшего года, сообщает Россельхознадзор.
На днях было сделано заключение о качестве продукции на основе лабораторного исследования. В документе сообщается, что качество продукции не соответствует ГОСТу. В колбасе нашли лекарственное вещество — офлоксацин. Наличие этого антибиотика в готовой пище недопустимо, говорится в сообщении.
Есть мясо животных, которых лечили антибиотиками нельзя, так как человеческий организм может стать устойчивым к лечению. Человек не сможет бороться с инфекцией.
Ранее несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами из службы доставки.