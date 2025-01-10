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Posted 10 января, 14:31

Published 10 января, 14:31

Modified 10 января, 14:33

Updated 10 января, 14:33

На предприятии в Свердловской области нашли сервелат с антибиотиками

На предприятии в Свердловской области нашли сервелат с антибиотиками

10 января 2025, 14:31
Фото: Изображение Midjourney.
Опасную колбасу изготавливали на одном из предприятий Свердловской области.

Пробы были взяты в конце ушедшего года, сообщает Россельхознадзор.

На днях было сделано заключение о качестве продукции на основе лабораторного исследования. В документе сообщается, что качество продукции не соответствует ГОСТу. В колбасе нашли лекарственное вещество — офлоксацин. Наличие этого антибиотика в готовой пище недопустимо, говорится в сообщении.

Есть мясо животных, которых лечили антибиотиками нельзя, так как человеческий организм может стать устойчивым к лечению. Человек не сможет бороться с инфекцией.

Ранее несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами из службы доставки.

В Свердловской области закрыли доставку роллов из-за антисанитарии
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Колбаса#Екатеринбург#Инцидент
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