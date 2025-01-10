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Posted 10 января, 04:00

Published 10 января, 04:00

Modified 10 января, 04:00

Updated 10 января, 04:00

Наполненные снегом мешки выбросили на обочину жители частного сектора Североуральска

Наполненные снегом мешки выбросили на обочину жители частного сектора Североуральска

10 января 2025, 04:00
Фото: Рифей.
Жители Североуральска сообщили специалистам регионального оператора, что у дома на Комсомольской, 57 не вывозится мусор. На место был отправлен экипаж спецтехники, который обнаружил там пакеты, наполненные снегом.

В Североуральске на улице Комсомольской администрация пока не обустроила контейнерную площадку, поэтому региональный оператор организовал здесь бесконтейнерный сбор отходов. При этом нарушений в его графике обнаружено не было.

Возможно, жители хотели таким образом повеселить сотрудников компании, транспортирующей отходы, — предположили в пресс-службе компании «Рифей».

Примечательно, что подобных случаев с выставлением на обочину мешков, наполненных снегом, до января 2025 года еще не фиксировали. Экипаж мусоровывозящей спецтехники, прибывший по адресу, забрал с обочины полиэтиленовые пакеты, предварительно освободив их от снега и засняв инцидент на видео.

Видео: Рифей.

Напомним, именно в новогодние каникулы количество отходов на севере Свердловской области вырастает в два раза. В эти дни наступает наиболее напряженная пора для регионального оператора: экипажи выходят на линию в ежедневном режиме, без выходных и праздников.

Вопросы, связанные с транспортированием твердых коммунальных отходов, можно задать по телефону 8-800-234-02-43.

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