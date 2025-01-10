Наполненные снегом мешки выбросили на обочину жители частного сектора Североуральска

Posted 10 января, 04:00
Published 10 января, 04:00
Modified 10 января, 04:00
Updated 10 января, 04:00
В Североуральске на улице Комсомольской администрация пока не обустроила контейнерную площадку, поэтому региональный оператор организовал здесь бесконтейнерный сбор отходов. При этом нарушений в его графике обнаружено не было.
Возможно, жители хотели таким образом повеселить сотрудников компании, транспортирующей отходы, — предположили в пресс-службе компании «Рифей».
Примечательно, что подобных случаев с выставлением на обочину мешков, наполненных снегом, до января 2025 года еще не фиксировали. Экипаж мусоровывозящей спецтехники, прибывший по адресу, забрал с обочины полиэтиленовые пакеты, предварительно освободив их от снега и засняв инцидент на видео.
Напомним, именно в новогодние каникулы количество отходов на севере Свердловской области вырастает в два раза. В эти дни наступает наиболее напряженная пора для регионального оператора: экипажи выходят на линию в ежедневном режиме, без выходных и праздников.
Вопросы, связанные с транспортированием твердых коммунальных отходов, можно задать по телефону 8-800-234-02-43.