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Posted 10 января, 05:54

Published 10 января, 05:54

Modified 10 января, 05:56

Updated 10 января, 05:56

Облетать Екатеринбург посоветовал Евросоюз авиакомпаниям

Облетать Екатеринбург посоветовал Евросоюз авиакомпаниям

10 января 2025, 05:54
Фото: Изображение Midjourney.
Европейское агентство авиационной безопасности обновило директиву. В ней оно рекомендует облетать воздушное пространство России к западу от 60-го меридиана восточной долготы.

Так, рекомендации затрагивают зоны воздушного движения:

  • Екатеринбурга;
  • Москвы;
  • Санкт-Петербурга;
  • Ростова-на-Дону;
  • Самары.

Рекомендация будет действовать до 31 июля 2025 года. Она касается иностранных перевозчиков, получивших сертификаты от агентства.

Там также напомнили, что на данный момент ни одна авиакомпания Евросоюза не совершает перелеты в Россию или через ее территорию. Однако некоторые перевозчики продолжают это делать, несмотря на все возможные риски.

Напомним, 25 декабря около аэропорта Актау в Казахстане разбился самолет. Он летел их Баку в Грозные. В результате 38 человек, в том числе 7 россиян, пострадали. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной крушения стали обстрелы с земли. На данный момент проводится расследование причин инцидента. После случившегося две зарубежные авиакомпании отказались совершать перелеты в города России. В результате трагедии погибла жительница Екатеринбурга.

#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Свердловская область#Запрет#Самолет#Ограничения#Полет#Екатеринбург
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