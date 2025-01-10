Облетать Екатеринбург посоветовал Евросоюз авиакомпаниям

Напомним, 25 декабря около аэропорта Актау в Казахстане разбился самолет. Он летел их Баку в Грозные. В результате 38 человек, в том числе 7 россиян, пострадали. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной крушения стали обстрелы с земли. На данный момент проводится расследование причин инцидента. После случившегося две зарубежные авиакомпании отказались совершать перелеты в города России. В результате трагедии погибла жительница Екатеринбурга.