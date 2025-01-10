Ограбивший на 19 млн актрису житель Свердловской области не смог обжаловать приговор

Posted 10 января, 08:47
Published 10 января, 08:47
Modified 10 января, 08:49
Updated 10 января, 08:49
По данным следствия, молодой человек вместе с соучастниками убедил девушку взять кредит, продать свою иномарку и квартиру в Москве, а вырученные средства передать мошенникам. Также Ширинов в составе группы похитил с банковского счета жителя Талицкого района 1,5 млн рублей.
Сам же мужчина занимался обналичиванием средств с банковских карт, на которые потерпевшие переводили средства. В результате он получил пять лет колонии общего режима. В полной мере удовлетворены и гражданские иски пострадавших.
Приговор осужденного не устроил и в итоге он его обжаловал. Однако Свердловский областной суд оставил его без изменений.
Ранее стало известно о появлении нового вида мошенничества в Свердловской области.