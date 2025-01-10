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Posted 10 января, 08:47

Published 10 января, 08:47

Modified 10 января, 08:49

Updated 10 января, 08:49

Ограбивший на 19 млн актрису житель Свердловской области не смог обжаловать приговор

Ограбивший на 19 млн актрису житель Свердловской области не смог обжаловать приговор

10 января 2025, 08:47
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области не смог обжаловать свой приговор, который ему назначил Талицкий районный суд за мошенничество в отношении актрисы Московского театра. Также он замечен в хищении средств с банковского счета другого человека. Общий ущерб, который он нанес, составил 19 млн рублей.

По данным следствия, молодой человек вместе с соучастниками убедил девушку взять кредит, продать свою иномарку и квартиру в Москве, а вырученные средства передать мошенникам. Также Ширинов в составе группы похитил с банковского счета жителя Талицкого района 1,5 млн рублей.

Сам же мужчина занимался обналичиванием средств с банковских карт, на которые потерпевшие переводили средства. В результате он получил пять лет колонии общего режима. В полной мере удовлетворены и гражданские иски пострадавших.

Приговор осужденного не устроил и в итоге он его обжаловал. Однако Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Ранее стало известно о появлении нового вида мошенничества в Свердловской области.

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