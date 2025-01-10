Ограбивший на 19 млн актрису житель Свердловской области не смог обжаловать приговор

Житель Свердловской области не смог обжаловать свой приговор, который ему назначил Талицкий районный суд за мошенничество в отношении актрисы Московского театра. Также он замечен в хищении средств с банковского счета другого человека. Общий ущерб, который он нанес, составил 19 млн рублей.

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