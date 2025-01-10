Пострадавших детей из Красноуральска отдадут родственникам

Posted 10 января, 11:41
Published 10 января, 11:41
Modified 10 января, 11:43
Updated 10 января, 11:43
В настоящее время дети лежат в клинике. В медучреждении Екатеринбурга им сделают операцию, пишет «КП-Екатеринбург».
После того, как брата и сестру выпишут, их отдадут ближайшим родственникам, рассказал омбудсмен Игорь Мороков.
Напомним, 10 января 2025 года горожанка набросилась с ножом на детей, а затем совершила самоубийство. Дети сумели выйти из квартиры, однако девочка потеряла сознание в подъезде.