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Posted 10 января, 11:41

Published 10 января, 11:41

Modified 10 января, 11:43

Updated 10 января, 11:43

Пострадавших детей из Красноуральска отдадут родственникам

Пострадавших детей из Красноуральска отдадут родственникам

10 января 2025, 11:41
Фото: 1MI.
Дети из Красноуральска, на которых напала мать, отдадут родственникам семьи.

В настоящее время дети лежат в клинике. В медучреждении Екатеринбурга им сделают операцию, пишет «КП-Екатеринбург».

После того, как брата и сестру выпишут, их отдадут ближайшим родственникам, рассказал омбудсмен Игорь Мороков.

Напомним, 10 января 2025 года горожанка набросилась с ножом на детей, а затем совершила самоубийство. Дети сумели выйти из квартиры, однако девочка потеряла сознание в подъезде.

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