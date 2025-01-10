Праздники с «душком», осквернение Вечного огня, опасный лед в Тагиле и снежные колеи

В Тагиле передали в суд дело женщины, которая в День памяти и скорби, 22 июня, прикурила от Вечного огня на Площади славы и танцевала под музыку. В тот момент тагильчанка была в нетрезвом состоянии. Прохожие сделали ей замечание, но она отказалась покидать территорию комплекса воинской славы.