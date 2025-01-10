Праздники с «душком», осквернение Вечного огня, опасный лед в Тагиле и снежные колеи

Posted 10 января, 17:23
Published 10 января, 17:23
Modified 10 января, 17:25
Updated 10 января, 17:25
В первые дни наступившего года жителям Нижнего Тагила пришлось дышать грязным воздухом. 1,2 и 4 января в городе было выявлено превышение концентрации сероводорода. Самые плохие показатели были зафиксированы 4 января — до 1,4 ПДК.
В Тагиле передали в суд дело женщины, которая в День памяти и скорби, 22 июня, прикурила от Вечного огня на Площади славы и танцевала под музыку. В тот момент тагильчанка была в нетрезвом состоянии. Прохожие сделали ей замечание, но она отказалась покидать территорию комплекса воинской славы.
В Свердловской области установилась теплая погода, и спасатели Нижнего Тагила предупредили горожан об опасности выхода на лед. Так, на Тагильском пруду следует избегать участков вдоль набережной, мест, где у берегов растут камыши, а также около парка Бондина, ГДДЮТ, гостиницы и водозаборной станции.
В 2024 году тагильские спортсмены участвовали в соревнованиях разных уровней — от региональных до международных — и во многих из них стали призерами и победителями. Особые успехи отмечены в прыжкам на лыжах с трамплина, гребном слаломе, хоккее и футболе. Кроме того, отличные результаты показали паралимпийцы.
Общественники проехались по дорогам Горноуральского и пришли в ужас: трассы засыпаны снегом, везде высокие колеи. Ездить по таким колдобинам опасно для жизни. Неравнодушные граждане уже пообещали направить соответствующую жалобу в ГИБДД.