Продержаться до весны: убираем с теплицы наледь и снежную шапку

Если вы снимаете снег с крыши теплицы, начинайте с самого верха, двигаясь аккуратно вниз. Это предотвратит скатывание большего количества снега на неснятые участки. Никогда не становитесь ни на крышу теплицы, ни на ее каркас. Даже если конструкция кажется прочной, это может привести к ее повреждению или нарушению герметичности покрытия. Если нужно добраться до труднодоступных мест, используйте лестницы или стремянки, располагайте их рядом с теплицей.