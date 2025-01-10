Продержаться до весны: убираем с теплицы наледь и снежную шапку

Posted 10 января, 14:48
Published 10 января, 14:48
Modified 10 января, 14:50
Updated 10 января, 14:50
Не дожидайтесь, пока снег станет тяжелым или начнет слеживаться. Свежий и рыхлый снег легче убрать, к тому же он не представляет серьезной угрозы для теплицы. Кроме того, плотный или мокрый снег может привести к деформации каркаса или даже к его разрушению.
Для очистки теплицы идеально подойдут мягкие щетки или веники — щетина не повреждает поверхность, будь то пленка или поликарбонат. Для снятия более плотного снега лучше взять пластиковые лопаты с закругленными концами. А вот металлические лопаты под запретом, так как они могут поцарапать или проколоть материал.
Используйте приспособления с телескопическим ручками для высоких теплиц. Они позволяют вам безопасно чистить крышу, не вставая на конструкцию.
Если вы снимаете снег с крыши теплицы, начинайте с самого верха, двигаясь аккуратно вниз. Это предотвратит скатывание большего количества снега на неснятые участки. Никогда не становитесь ни на крышу теплицы, ни на ее каркас. Даже если конструкция кажется прочной, это может привести к ее повреждению или нарушению герметичности покрытия. Если нужно добраться до труднодоступных мест, используйте лестницы или стремянки, располагайте их рядом с теплицей.
Если снег слежался или на поверхности появилась наледь, не пытайтесь ее откалывать, иначе повредите покрытие. Для таких случаев можно:
Если у вас есть помощник, попробуйте старый проверенный лайфхак опытных дачников.
Один человек берет длинную веревку, перебрасывает через теплицу. Другой хватает конец. Оба идут вдоль стен так, чтобы канат «срезал» снежный покров у самой поверхности. Это очень удобно, если конструкция арочная. При двускатной крыше веревка цепляется за конек. Если крыша обледенела, то такой способ не подходит, — такой совет дает дзен-канал FORUMHOUSE.
Главное — действуйте аккуратно, не применяйте лишнюю силу и выбирайте правильные инструменты. Регулярный уход за теплицей зимой не только сохранит ее в целостности, но и облегчит подготовку к весеннему сезону.
Ранее опытные эксперты рассказали, почему снег на даче не всегда враг.