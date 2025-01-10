Пропавший житель Екатеринбурга на иномарке найден мертвым

Posted 10 января, 11:53
Published 10 января, 11:53
Modified 10 января, 11:55
Updated 10 января, 11:55
По словам одной из родственник мужчины, его нашел лучший друг в заброшенном доме на Самолетной улице. По предварительной информации, смерть не криминальная, пишет «КП-Екатеринбург».
Тело отправили на экспертизу, по итогам которой будет установлена точная причина смерти.
Напомним, горожанин пропал 3 января 2025 года. Один раз после исчезновения он выходил на связь. 7 января была найдена его машина.