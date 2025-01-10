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Posted 10 января, 11:53

Published 10 января, 11:53

Modified 10 января, 11:55

Updated 10 января, 11:55

Пропавший житель Екатеринбурга на иномарке найден мертвым

Пропавший житель Екатеринбурга на иномарке найден мертвым

10 января 2025, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге обнаружили мертвым мужчину, который пропал на иномарке Ford Focus. Тело было найдено 10 января 2025 года.

По словам одной из родственник мужчины, его нашел лучший друг в заброшенном доме на Самолетной улице. По предварительной информации, смерть не криминальная, пишет «КП-Екатеринбург».

Тело отправили на экспертизу, по итогам которой будет установлена точная причина смерти.

Напомним, горожанин пропал 3 января 2025 года. Один раз после исчезновения он выходил на связь. 7 января была найдена его машина.

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