Прощаемся с елкой правильно: как убрать игрушки, распутать «дождик», куда выбросить

Posted 10 января, 11:03
Published 10 января, 11:03
Modified 10 января, 11:05
Updated 10 января, 11:05
Убедитесь, что вокруг достаточно свободного пространства. Подготовьте коробки, контейнеры или пакеты (желательно пластиковые или тканевые) для хранения игрушек, гирлянд и дождика. Для упаковки хрупких игрушек вам понадобятся мягкие материалы вроде пузырчатой пленки, гофрированной бумаги или тонкой ткани. Не забудьте о перчатках, которые защитят ваши руки от царапин или повреждений.
Прежде чем убрать вещи, потратьте время на то, чтобы рассортировать украшения по назначению, типу или материалу. Это не только сохранит чистоту и предотвратит порчу украшений, но и сделает декорирование в следующем сезоне легким, — дает совет специалист по организации пространства, эксперт портала Better Homes and Gardens Мэри Корнетта.
Начните с самых больших и тяжелых игрушек — так будет меньше шансов случайно задеть другие украшения. Снимайте игрушки по очереди, следите, чтобы нити, на которых висят украшения, не оборвались и не запутались.
Каждую игрушку аккуратно заверните в мягкую ткань или бумагу. Это особенно важно для игрушек из стекла, керамики или других хрупких материалов. Разложите украшения в коробки по типу, размеру или материалу. Например, стеклянные положите в одну коробку, пластик — в другую. Если игрушки лежат в одном большом контейнере, используйте перегородки, чтобы избежать их повреждения.
Выключите гирлянды из розетки и аккуратно снимайте огоньки с веток, стараясь не дергать и не запутывать провод. Затем намотайте гирлянду на кусок картона или специально предназначенные для этого держатели, чтобы нити и лампочки не спутались, и уберите в пакет или коробку.
«Дождик» (мишура) — один из самых сложных элементов разборки, особенно если он запутался или прилип к ветвям. Работайте аккуратно, ветка за веткой, чтобы не порвать тонкие полоски. Если «дождик» очень спутан, слегка встряхивайте и разглаживайте его руками. Не торопитесь — это кропотливая работа. Включите яркий свет, чтобы лучше видеть узлы и спутанные части.
Когда дождик снят, разделите его на части (по длине или цвету). Намотайте дождик на небольшой кусок картона или скрутите его в свободные кольца. Главное — не мните его. Храните в пластиковом пакете или коробке — так он не запутается и сохранить блеск.
Если у вас искусственная елка, начните с верхушки, снимая секции по очереди. Сложите ветви так, как они были при покупке (ближе к основе) в заводскую коробку или упакуйте в другие подходящие контейнеры. Если нет оригинальной упаковки, используйте чехол, чтобы защитить елку от пыли.
Поместите игрушки, гирлянды, дождик и другие украшения в отдельные коробки или контейнеры. Все предметы лучше пометить этикетками (например, «Игрушки для елки», «Дождик», «Гирлянды»). Таким образом будет проще найти все на следующий год. Держите елку и украшения в сухом месте, защищенном от влаги, пыли и перепадов температуры (например, в кладовке или на антресоли).
Мэри Корнетта советует не связываться к картонными коробками.
Картон обеспечивает минимальную защиту и со временем портится, становясь «магнитом» для влаги и вредителей. Более безопасное решение — использовать прочные контейнеры с крышками, — отмечает эксперт.
Никогда не складывайте тяжелые игрушки поверх хрупких — они могут повредить или раздавить их. Избегайте хранения в местах с высокой влажностью — краска на игрушках может облезть, а «дождик» потускнеть. Не забывайте проверять гирлянды перед следующей сборкой елки — возможно, какие-то лампочки нужно заменить.
Самый простой вариант — отнести елка на площадку для крупногабаритного мусора. Как правило, такие есть в каждом микрорайоне. А вот выбрасывать ее в обычный контейнер нельзя.
Распространенное заблуждение — считать, что новогоднюю елку можно выбросить как обычный мусор. Однако если длина дерева превышает полметра, такой способ утилизации незаконен. Выброс крупногабаритного мусора в обычный контейнер карается штрафом от 1 до 2 тысяч рублей согласно статье 8.2 КоАП РФ, — пишет эксперт портала ixbt.com.
Еще один вариант — отнести елку в местный зоопарк. Хвою используют для обогащения корма некоторых видов животных, а также для изготовления теплых подстилок. Однако нужно убедиться, что на дереве не осталось элементов декора и особенно «дождика» — это может нанести зверям непоправимый вред.
Ранее эксперты назвали шесть причин, по которым стоит выкинуть искусственную елку.