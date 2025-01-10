Прощаемся с елкой правильно: как убрать игрушки, распутать «дождик», куда выбросить

«Дождик» (мишура) — один из самых сложных элементов разборки, особенно если он запутался или прилип к ветвям. Работайте аккуратно, ветка за веткой, чтобы не порвать тонкие полоски. Если «дождик» очень спутан, слегка встряхивайте и разглаживайте его руками. Не торопитесь — это кропотливая работа. Включите яркий свет, чтобы лучше видеть узлы и спутанные части.