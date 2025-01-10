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Posted 10 января, 11:03

Published 10 января, 11:03

Modified 10 января, 11:05

Updated 10 января, 11:05

Как правильно попрощаться с новогодней елкой

Прощаемся с елкой правильно: как убрать игрушки, распутать «дождик», куда выбросить

10 января 2025, 11:03
Фото: 1MI.

Как правильно попрощаться с новогодней елкой

Рубрика
Дом и сад
Вот и прошел Новый год… Позади остались подарки, смех и звон бокалов. Елка начала осыпаться, а мишура потускнела — пришло время прощаться с праздником. Как правильно убрать игрушки и гирлянды, чтобы они сохранились до следующего года и снова порадовали нас? И куда выбросить живую елку?

Подготовьтесь к разбору елки

Убедитесь, что вокруг достаточно свободного пространства. Подготовьте коробки, контейнеры или пакеты (желательно пластиковые или тканевые) для хранения игрушек, гирлянд и дождика. Для упаковки хрупких игрушек вам понадобятся мягкие материалы вроде пузырчатой пленки, гофрированной бумаги или тонкой ткани. Не забудьте о перчатках, которые защитят ваши руки от царапин или повреждений.

Прежде чем убрать вещи, потратьте время на то, чтобы рассортировать украшения по назначению, типу или материалу. Это не только сохранит чистоту и предотвратит порчу украшений, но и сделает декорирование в следующем сезоне легким, — дает совет специалист по организации пространства, эксперт портала Better Homes and Gardens Мэри Корнетта.
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Уберите игрушки

Начните с самых больших и тяжелых игрушек — так будет меньше шансов случайно задеть другие украшения. Снимайте игрушки по очереди, следите, чтобы нити, на которых висят украшения, не оборвались и не запутались.

Каждую игрушку аккуратно заверните в мягкую ткань или бумагу. Это особенно важно для игрушек из стекла, керамики или других хрупких материалов. Разложите украшения в коробки по типу, размеру или материалу. Например, стеклянные положите в одну коробку, пластик — в другую. Если игрушки лежат в одном большом контейнере, используйте перегородки, чтобы избежать их повреждения.

Снимите гирлянды

Выключите гирлянды из розетки и аккуратно снимайте огоньки с веток, стараясь не дергать и не запутывать провод. Затем намотайте гирлянду на кусок картона или специально предназначенные для этого держатели, чтобы нити и лампочки не спутались, и уберите в пакет или коробку.

Обязательно проверьте все лампочки на гирлянде и замените неработающие
Обязательно проверьте все лампочки на гирлянде и замените неработающие. Фото: 1MI

Снимите «дождик»

«Дождик» (мишура) — один из самых сложных элементов разборки, особенно если он запутался или прилип к ветвям. Работайте аккуратно, ветка за веткой, чтобы не порвать тонкие полоски. Если «дождик» очень спутан, слегка встряхивайте и разглаживайте его руками. Не торопитесь — это кропотливая работа. Включите яркий свет, чтобы лучше видеть узлы и спутанные части.

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Когда дождик снят, разделите его на части (по длине или цвету). Намотайте дождик на небольшой кусок картона или скрутите его в свободные кольца. Главное — не мните его. Храните в пластиковом пакете или коробке — так он не запутается и сохранить блеск.

Разберите искусственную елку

Если у вас искусственная елка, начните с верхушки, снимая секции по очереди. Сложите ветви так, как они были при покупке (ближе к основе) в заводскую коробку или упакуйте в другие подходящие контейнеры. Если нет оригинальной упаковки, используйте чехол, чтобы защитить елку от пыли.

Хранение елки и украшений

Поместите игрушки, гирлянды, дождик и другие украшения в отдельные коробки или контейнеры. Все предметы лучше пометить этикетками (например, «Игрушки для елки», «Дождик», «Гирлянды»). Таким образом будет проще найти все на следующий год. Держите елку и украшения в сухом месте, защищенном от влаги, пыли и перепадов температуры (например, в кладовке или на антресоли).

Мэри Корнетта советует не связываться к картонными коробками.

Картон обеспечивает минимальную защиту и со временем портится, становясь «магнитом» для влаги и вредителей. Более безопасное решение — использовать прочные контейнеры с крышками, — отмечает эксперт.

Советы для сохранности игрушек:

Никогда не складывайте тяжелые игрушки поверх хрупких — они могут повредить или раздавить их. Избегайте хранения в местах с высокой влажностью — краска на игрушках может облезть, а «дождик» потускнеть. Не забывайте проверять гирлянды перед следующей сборкой елки — возможно, какие-то лампочки нужно заменить.

Куда деть живую елку

Самый простой вариант — отнести елка на площадку для крупногабаритного мусора. Как правило, такие есть в каждом микрорайоне. А вот выбрасывать ее в обычный контейнер нельзя.

Самый лучший вариант — отнести елку на контейнерную площадку для крупных отходов
Самый лучший вариант — отнести елку на контейнерную площадку для крупных отходов. Фото: 1MI
Распространенное заблуждение — считать, что новогоднюю елку можно выбросить как обычный мусор. Однако если длина дерева превышает полметра, такой способ утилизации незаконен. Выброс крупногабаритного мусора в обычный контейнер карается штрафом от 1 до 2 тысяч рублей согласно статье 8.2 КоАП РФ, — пишет эксперт портала ixbt.com.

Еще один вариант — отнести елку в местный зоопарк. Хвою используют для обогащения корма некоторых видов животных, а также для изготовления теплых подстилок. Однако нужно убедиться, что на дереве не осталось элементов декора и особенно «дождика» — это может нанести зверям непоправимый вред.

Ранее эксперты назвали шесть причин, по которым стоит выкинуть искусственную елку.

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